Guliyev: Başarılı sprinter olmak için ABD’ye gitmek şart değil

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, başarılı bir sprinter olmak için ABD’ye gitmenin şart olmadığını ifade etti.Kariyerinde birçok başarıya imza atarak Avrupa Atletizm Birliği tarafından "yılın atleti" ödülüne aday gösterilen Azerbaycan asıllı Türk sporcu Guliyev, başarısını Türkiye’deki tesislere ve iklim şartlarının etkili olmasına bağlıyor.Geçen ay İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metre yarışını birinci sırada tamamlayarak Türkiye’ye bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran 27 yaşındaki Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’den birçok kez kendisine teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini söyledi.Guliyev, spor hayatının ilk zamanlarında kendisine ABD’ye gitmesini söyleyenlerin olduğunu ifade ederek, "Eskiden her zaman söylenirdi, başarılı bir sprinter olmak için kesinlikle ABD’ye gidip orada okumak gerekiyor diye. Kesin ABD’ye gitmem gerektiğini, orada başarılı olacağımı çok söylediler hatta eğitimime de orada devam etmem gerektiğini söyleyenler de oldu. ABD’den 25 defa üniversitelerden teklif geldi. Ben de her zaman diyordum ki bunu yapmadan kesinlikle kendi evinde, ülkendeki antrenmanla da başarılı olabilirsin." diye konuştu.Türkiye’de çalışarak başarılara imza attığını vurgulayan milli atlet Guliyev, şunları kaydetti:"ABD’de ya da başka bir yerde her zaman eğitime gidebilirim ancak her zaman çalıştığımız yer olan Türkiye’de de başarılara imza atabiliyoruz. Genellikle Antalya’da çalışıyoruz çünkü orası sıcak ve kış aylarında da açık havada antrenman yapabiliyoruz. Rio Olimpiyatları’ndan önce de Antalya’da kamp yaptık ve saatlerimizi Rio saatlerine göre ayarladık, o saatle yaşadık çünkü orada olmasan da kendini oraya göre ayarlıyorsun. Bunun da çok faydası oldu. Başka ülkelere gidince oranın hava şartlarını, iklimini ölçüp ona göre hareket ediyoruz. Londra’ya gitmeden önce de Moskova’da kamp yaptık çünkü Moskova’nın havası oraya çok yakın."Guliyev, Türkiye’nin atletizmde iyi konumda olduğunu ve önemli başarılar kazanacak sporcuların yetiştiğini ifade etti.Erzurum’da her yıl düzenlenen Türkiye Kupası yarışlarına katıldığını aktaran Guliyev, sözlerini şöyle tamamladı:"Erzurum’a üçüncü gelişim ve burada Türkiye Kupası ve Sprinter Kupası yapılıyor. Burada da çok güzel hava oluyor ama bizim şansımıza hep kötü hava durumu oluyor. O kötü durumda bile her zaman iyi dereceler koşuyoruz ve birçok arkadaşımız barajı geçerek baraj lisansı alıyor. Önümüzdeki yarışlarda eğer hava durumunu daha iyi yakalarsak burada daha iyi dereceler yapılır."