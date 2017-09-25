Enes Ünal’ın teknik direktörü Fran Escriba görevinden alındı

Milli futbolcu Enes Ünal’ın sezon başında transfer olduğu Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Escriba’nın yanı sıra teknik ekiple de yolların ayrıldığı bildirildi. Escriba, 2016’nın ağustos ayından beri Villarreal’i çalıştırıyordu.Yeni teknik direktörün gün içerisinde açıklanacağı da belirtildi. Son olarak deplasmanda Getafe’ye 4-0 yenilen Villarreal, La Liga’da geride kalan 6 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 14. sırada bulunuyor.