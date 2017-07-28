Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Yeni Malatyaspor Stoch'un peşinde

Süper Lig’de kalıcı olmak adına iddialı ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı Miroslav Stoch’a kancayı taktı. Sarı-Lacivertli ekip ile anlaşma sağlayan Doğu ekibi, Slovak futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

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Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlatmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gelecek planları arasında yer almayan Miroslav Stoch için harekete geçti.

Şu ana kadar Yalçın Ayhan, Nacer Barazite ve İssiar Dia gibi önemli isimleri kadrosuna katan Doğu ekibi, Slovak yıldız için Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldı. Kanarya’dan olumlu yanıt alan Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu ile vakit kaybetmeden görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu ile pazarlık masasına oturan Sarı-Kırmızılı ekip, ilk görüşmede Stoch’u ikna edemedi. Daha önce Sivasspor ile de görüşen Slovak futbolcu, Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Tüm şartlar zorlanacak

27 yaşındaki oyuncunun bu tutumu transferi zora sokarken, Malatyaspor Slovak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak. Önümüzdeki günlerde yetenekli futbolcu ile tekrardan bir araya gelecek olan Doğu ekibi, transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kocaman kadroda düşünmüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Miroslav Stoch’a gelecek sezon planları arasında yer vermiyor. Slovak futbolcunun idman performanslarını yeterli görmeyen ve bu sebepten ötürü 27 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmeyen tecrübeli teknik adam, Stoch’un takımdan ayrılmasına onay verdi. Ancak yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmaya sıcak bakmıyor. 2010-2011 sezonunda Kanarya’ya imza atan deneyimli oyuncu Fenerbahçe ile 102 karşılaşmaya çıktı. Slovak yıldız, Sarı-Lacivertli ekibe 20 gol, 17 asistlik bir katkıda bulundu.
Yeni Malatyaspor

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