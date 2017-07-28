Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Sefa’nın derdi futbol

Altyapı tesislerinde çalışmalarını sürdüren Sefa Yılmaz, yakın çevresine dert yandı.

Yorum Yaz
A+ A-
Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor ve Gaziantep’te kiralık olarak geçiren Sefa Yılmaz, Trabzon’a döner dönmez kadro dışı bırakılmıştı. Altyapı tesislerinde çalışmalarını sürdüren Sefa, bilerek rapor alıp idmanlara çıkmamakla suçlanırken, yakın çevresine dert yandı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle devlet hastanesinden 10 gün rapor alan Sefa, “Doktorlar dinlenmemi söylemesine rağmen 1 haftada idmanlara başladım. Trabzonspor’a zorluk çıkartmak ya da oynamadan para almak gibi bir isteğim yok. Tek derdim futbol oynamak. Bir kulüple anlaşıp, sözleşmedeki ücretimin kalan bölümünü talep ediyorum” dediği öğrenildi.
Trabzonspor

Trabzonspor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 