Sefa’nın derdi futbol Altyapı tesislerinde çalışmalarını sürdüren Sefa Yılmaz, yakın çevresine dert yandı.

Onur Güler

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor ve Gaziantep’te kiralık olarak geçiren Sefa Yılmaz, Trabzon’a döner dönmez kadro dışı bırakılmıştı. Altyapı tesislerinde çalışmalarını sürdüren Sefa, bilerek rapor alıp idmanlara çıkmamakla suçlanırken, yakın çevresine dert yandı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle devlet hastanesinden 10 gün rapor alan Sefa, “Doktorlar dinlenmemi söylemesine rağmen 1 haftada idmanlara başladım. Trabzonspor’a zorluk çıkartmak ya da oynamadan para almak gibi bir isteğim yok. Tek derdim futbol oynamak. Bir kulüple anlaşıp, sözleşmedeki ücretimin kalan bölümünü talep ediyorum” dediği öğrenildi.