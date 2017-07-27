Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Sturm Graz karşısında bambaşka bir Fenerbahçe

Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 5 hazırlık maçında 2 beraberlik, 3 de yenilgi alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz’ı deplasmanda devirerek ilk resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe’nin hazırlık sürecinde oynadığı maçlar Avrupa’ya yansımadı, Sarı-Lacivertliler sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde oynanan 5 hazırlık karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 de yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, ilk resmi karşılaşmada Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz karşısına çıktı. Maça şok bir gol yiyerek başlayan Fenerbahçe, daha sonra toparlandı ve rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylece rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan Kanarya’nın artık Play-Off oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ne Pereira ne de Advocaat...

Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandıran ise Graz’da alınan skordan çok, oynanan futbol ve oyuncuların iştahıydı. Pereira ve Advocaat dönemlerinden farklı olarak sahada iştahlı, basan, ısıran ve tempolu bir takım gören Fenerbahçeliler, yeni sezon öncesi hem şampiyonluk hem de Avrupa macerası adına umutlandı. Ligin başlamasına 2 haftadan daha fazla süre olduğu düşünüldüğünde, yeni yapılacak transferlerle beraber Fenerbahçe’nin çok daha iyi seviyeye gelebileceği tahmin ediliyor.
Fenerbahçe

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