Sturm Graz karşısında bambaşka bir Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 5 hazırlık maçında 2 beraberlik, 3 de yenilgi alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz’ı deplasmanda devirerek ilk resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Sarı-Lacivertliler sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde oynanan 5 hazırlık karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 de yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, ilk resmi karşılaşmada Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz karşısına çıktı. Maça şok bir gol yiyerek başlayan Fenerbahçe, daha sonra toparlandı ve rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylece rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan Kanarya’nın artık Play-Off oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.



Ne Pereira ne de Advocaat...



Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandıran ise Graz’da alınan skordan çok, oynanan futbol ve oyuncuların iştahıydı. Pereira ve Advocaat dönemlerinden farklı olarak sahada iştahlı, basan, ısıran ve tempolu bir takım gören Fenerbahçeliler, yeni sezon öncesi hem şampiyonluk hem de Avrupa macerası adına umutlandı. Ligin başlamasına 2 haftadan daha fazla süre olduğu düşünüldüğünde, yeni yapılacak transferlerle beraber Fenerbahçe’nin çok daha iyi seviyeye gelebileceği tahmin ediliyor. Hakan Ateşler Fenerbahçe ’nin hazırlık sürecinde oynadığı maçlar Avrupa’ya yansımadı,sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Teknik direktöryönetiminde oynanan 5 hazırlık karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 de yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, ilk resmi karşılaşmada3. Ön Eleme Turu’ndakarşısına çıktı. Maça şok bir gol yiyerek başlayan Fenerbahçe, daha sonra toparlandı ve rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylece rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan Kanarya’nın artık Play-Off oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandıran ise Graz’da alınan skordan çok, oynanan futbol ve oyuncuların iştahıydı. Pereira ve Advocaat dönemlerinden farklı olarak sahada iştahlı, basan, ısıran ve tempolu bir takım gören Fenerbahçeliler, yeni sezon öncesi hem şampiyonluk hem de Avrupa macerası adına umutlandı. Ligin başlamasına 2 haftadan daha fazla süre olduğu düşünüldüğünde, yeni yapılacak transferlerle beraber Fenerbahçe’nin çok daha iyi seviyeye gelebileceği tahmin ediliyor.

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