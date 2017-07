Nazifoğlu bombaladı: Seyirci seni sevmiyor! Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, uzun süre birlikte çalıştığı Dursun Özbek’e verdi veriştirdi.

Onur Güler

Sarı-Kırmızılı kulübün eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, uzun süre birlikte çalıştığı eski mesai arkadaşı Dursun Özbek’e verdi veriştirdi. Radyospor’a konuşan Nazifoğlu’nun öne çıkan sözleri şöyle:- Yönetim kurulu Fatih Terim’i getirmemek için her şeyi yapıyor. Lucescu ile görüşme, Fatih Terim’in önünü kesmek için yapılmıştır.- Yönetim kurulu toplanıyor, ne yapılıyor? Ne yapalım diye soruluyor, oradaki yöneticilerin de hiçbir fikri yok.- Lucescu ile anlaşma sıfır. Onlar kendilerini tatmin ediyor. Yönetim tam bir dedikoducu. Çok pişkinler ve hâlâ orada durabiliyorlar.- Başkan seyirciye kendimizi sevdireceğiz diyor. Seyirci seni sevmiyor kardeşim. Riekerink gelsin dediler geldi, Tudor gelsin dediler geldi. Sen seyircinin her dediğini yaparsan seyirci kendini önemli hissediyor.- Panikler. Dursun Özbek korkunç şekilde para harcıyor. Transfer yapılıyor, Mehmet Özbek geliyor, oğluyla sabahtan akşama kadar maç izliyorlar. Dursun Özbek onların beğendiği oyunculara onay veriyor.- Mehmet Özbek ve oğlu akşama kadar maç izliyorlar ve oyuncuları söyle seçiyorlar. Oyuncuların yarı parasını Mehmet Özbek verdiği için ben de hayır diyemedim diyor Dursun Özbek.- Galatasaray 5 yıl sonra satılacak. Eğer her sene böyle kadro kurabilecek paran varsa, Şampiyonlar Ligi’ne gideceğim diye hesap yapmazsın. Önce elindekine bakacaksın.- Sneijder kesinlikle ayrılmak istemedi. Mehmet Özbek istemiyordu ve Sneijder’i oynatmayın diyordu. Ben orada olmayınca Tudor’a yedirttiler.- Locaların fiyatları düşürülüyor, yöneticiler loca almış, sonra eski fiyatına yükseltiliyor.- Bu federasyon nezdinde Galatasaray aleyhine hakem hataları olacak. Galatasaray federasyonda çok zayıf. Yıldırım Demirören’i sevmem ama oradaki en masum adam o.- 83 milyon TL’nin yarısını Mehmet Özbek, yarısını da sayın başkan verdi. Biz de Sportif AŞ olarak imza attık. 83 milyon TL borç verdi ama bu parayı döviz olarak alacak.- Lig TV’den ve reklamdan para gelmeyecek. Kredi alırken bunları temlik ediyorsun. Bizim de başımız belaya girecek, bizler de imza verdik.