Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Nazifoğlu bombaladı: Seyirci seni sevmiyor!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, uzun süre birlikte çalıştığı Dursun Özbek’e verdi veriştirdi.

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Sarı-Kırmızılı kulübün eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, uzun süre birlikte çalıştığı eski mesai arkadaşı Dursun Özbek’e verdi veriştirdi. Radyospor’a konuşan Nazifoğlu’nun öne çıkan sözleri şöyle:

- Yönetim kurulu Fatih Terim’i getirmemek için her şeyi yapıyor. Lucescu ile görüşme, Fatih Terim’in önünü kesmek için yapılmıştır.
- Yönetim kurulu toplanıyor, ne yapılıyor? Ne yapalım diye soruluyor, oradaki yöneticilerin de hiçbir fikri yok.
- Lucescu ile anlaşma sıfır. Onlar kendilerini tatmin ediyor. Yönetim tam bir dedikoducu. Çok pişkinler ve hâlâ orada durabiliyorlar.
- Başkan seyirciye kendimizi sevdireceğiz diyor. Seyirci seni sevmiyor kardeşim. Riekerink gelsin dediler geldi, Tudor gelsin dediler geldi. Sen seyircinin her dediğini yaparsan seyirci kendini önemli hissediyor.
- Panikler. Dursun Özbek korkunç şekilde para harcıyor. Transfer yapılıyor, Mehmet Özbek geliyor, oğluyla sabahtan akşama kadar maç izliyorlar. Dursun Özbek onların beğendiği oyunculara onay veriyor.
- Mehmet Özbek ve oğlu akşama kadar maç izliyorlar ve oyuncuları söyle seçiyorlar. Oyuncuların yarı parasını Mehmet Özbek verdiği için ben de hayır diyemedim diyor Dursun Özbek.
- Galatasaray 5 yıl sonra satılacak. Eğer her sene böyle kadro kurabilecek paran varsa, Şampiyonlar Ligi’ne gideceğim diye hesap yapmazsın. Önce elindekine bakacaksın.
- Sneijder kesinlikle ayrılmak istemedi. Mehmet Özbek istemiyordu ve Sneijder’i oynatmayın diyordu. Ben orada olmayınca Tudor’a yedirttiler.
- Locaların fiyatları düşürülüyor, yöneticiler loca almış, sonra eski fiyatına yükseltiliyor.
- Bu federasyon nezdinde Galatasaray aleyhine hakem hataları olacak. Galatasaray federasyonda çok zayıf. Yıldırım Demirören’i sevmem ama oradaki en masum adam o.
- 83 milyon TL’nin yarısını Mehmet Özbek, yarısını da sayın başkan verdi. Biz de Sportif AŞ olarak imza attık. 83 milyon TL borç verdi ama bu parayı döviz olarak alacak.
- Lig TV’den ve reklamdan para gelmeyecek. Kredi alırken bunları temlik ediyorsun. Bizim de başımız belaya girecek, bizler de imza verdik.
Galatasaray

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