Milli karateci Gamze Keresteci törenle karşılandı Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan milli karateci Gamze Keresteci, memleketi Eskişehir’de törenle karşılandı.

Erdem Bayramiç

’yi,’ndeve sporcular çiçeklerle karşıladı.Hüseyin Aksoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcularından Gamze Keresteci’yi karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli sporcu ve antrenörü Sami Togay’ı tebrik eden Aksoy, "Eskişehir için önemli bir başarı. Bundan sonra da başarıların devamını diliyorum. Genç sporcularımız da gelecekte madalya kazanacaktır." diye konuştu.Gamze Keresteci de şampiyonada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, karateyi herkese önerdiğini kaydetti. Anne Gülay Keresteci ise kızının kendini korumak için başladığı sporda olimpiyat şampiyonu olduğunu, bunun gururunu yaşadığını söyledi.Antrenör Sami Togay da işitme engellilerin başarıyla karate yapabileceğini herkese gösterdiklerine değinerek, ailelerin engelli çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.ESKİŞEHİR (AA)