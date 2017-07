Göksenin Köksal: Gelenek devam eder Göksenin Göksal, Avrupa Şampiyonası’nda yine madalya alacaklarına inandığını söyledi, “2001 ve 2010’da olduğu gibi kürsüye çıkmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Milli oyuncu, Galatasaray’da da bütçenin küçülmesine rağmen hedefin değişmeyeceğini belirterek, kendisine gelen tepkiler için de, “Taraftarlığı holiganizm şekline dönüştürmemek lazım” dedi.

Röportaj: Gökhan German

Yeni bir milli takım kadrosu var. Şampiyona da Türkiye’de. Turnuva hakkında neler düşünüyorsun?

Türk oyuncuların kulüp takımlarında çok süre almadıkları ve bunun milli takıma olumsuz yansıyacağı gündemi oluşturuyor. Bu konudaki fikrin?

Turnuvada en büyük favori kim sence?

Genç kadro, Avrupa Şampiyonası’nda nasıl bir basketbol oynayacak?

Galatasaray taraftarı seni çok seviyor. Ama bir o kadar da tepki alıyorsun.

Galatasaray’da bu yıl bütçe küçüldü. Taraftar da biraz karamsar gibi...

ve'ın başarılı oyuncusu, FANATİK'e konuştu, merak edilen sorulara cevap verdi.Milli takım geçiş döneminde. Daha fazla genç oyuncu var. Bu durum Avrupa Şampiyonası öncesi dezavantaj olarak görülse de, bence avantaj. Kendi evimizde oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde hep başarılı olduk. 2001 ve 2010’da gümüş madalya kazandık. Şu an geniş bir aday kadro var. 12’ye kim girerse o formanın hakkını verecektir ve elinden geleni yapacaktır.Kulüp takımında oynamak önemli. Biz Galatasaray’da Sinan ağabeyle beraber genelde ilk beş başladık. Ergin Ataman beni Euroleague’de bir çok maçta ilk beşte başlattı. Türk oyuncunun oynaması çok önemli. Ama burada çok kaliteli oyuncular var. Kulüplerinde az dakika alsalar bile Milli Takım’da bir çok hazırlık maçı oynayacağız ve hazır hale geleceğiz. Kendimizi göstereceğimiz bir ortam var. Kulüp takımlarında 7-8 yabancı oluyor ama burada yok.Sırbistan bir ekol. Sadece grubun değil, şampiyonanın da en büyük favorisi olarak gösteriliyorlar. Ama önemli değil. Biz herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Arkamızda Türk seyircisi olacak. Saha avantajımız var. Madalya alma geleneğinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu hep böyle olmuş. Türk seyircisinin gücünü arkamıza almamız lazım. Onların desteğine çok ihtiyacımız olacak.Ufuk Sarıca ile geçen Avrupa Şampiyonası’nda beraber olma fırsatı bulmuştuk. O zaman yardımcı antrenördü. Şimdi head coach. Ufuk ağabey Karşıyaka’da şampiyonluk yaşamış, Beşiktaş’da Euroleague şampiyonu Fenerbahçe’ye karşı final oynamış bir takımın coachu. Zamanın efsane oyuncusu. Onunla çalışmak benim için fırsat. Çok koşan, mücadele eden, sonuna kadar savaşan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Gençliğin getirdiği avantajları kullanacağız. Ufuk ağabey bu kadroyu en iyi şekilde hazırlayıp her oyuncudan maksimum verim alacaktır. Ufuk Sarıca’nın olduğu yerde başarının da olacağını düşünüyorum.Galatasaray taraftarı beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Fenerbahçe seyircisinden tepki alıyorum. Nedenini de bilmiyorum. Bunu ben de anlamış değilim. Geçen sene de bir olaydan sonra açıklama yaptım. Bütün seyircilere saygımın sonsuz olduğunu söyledim. Herkese saygı duyuyorum. Baktığınız zaman ben Galatasaray altyapısından yetiştim ama sporun içinde olan bir aileden geliyorum. Benim dedem Hüseyin Cevahir, Beşiktaş’a başkanlık yapmış biri. Galatasaraylı olmak güzel ama taraftarlığı holiganizm şekline dönüştürmemek gerekiyor. Biz profesyonel oyuncularız. Milli Takım’da hep beraberiz. Küçüklükten beri arkadaşız. Kimisi Fenerbahçe’den, kimisi Galatasaray’dan, kimisi Beşiktaş’tan geliyor. Birbirimizi seviyoruz. Bu durumu holganizme dönüştürmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Profesyonel bir hayat sonuçta. Bana desteklerinden dolayı da Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahcup etmeyiz.Galatasaray’da bütçe küçüldü ama Galatasaray adının olduğu her yerde iddia vardır. Galatasaray hep zirveye oynar. Takıma kaliteli yabancı oyuncular katıldı. Erman Kunter iyi bir antrenör. Oyunculuk döneminde de efsane basketbolcuydu. Tabii ki çok güçlü rakiplerimiz var ama Galatasaray’da hedef her zaman şampiyonluktur. Galatasaray taraftarı merak etmesin. 6-7 sene önce de sizinle röportaj yaptığımda ‘inşallah Galatasaray’a kaptan olurum’ demiştim. Daha henüz böyle birşey konuşulmadı. Ama kaptanlık verilirse seve seve, gururla yaparım. Galatasaray altyapısından yetiştim. Bu göreve hazırım.