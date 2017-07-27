Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün TFF yönetimi ile görüşerek anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırdılar. Terim'in TFF'den alacağı tazminat da belli oldu. 

27 Temmuz 2017, Perşembe 13:22 Yorum Yaz
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Dün Türk futbolunda flaş bir gelişme meydana geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Alaçatı'da yaşanan kavga olayından sonra gündemden düşmeyen Terim verilen bu karar sonrasında yeniden spor kamuoyunda ilk sırayı aldı. 

Tecrübeli teknik adamın tazminatı da belli oldu. Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz" denildi.

Kaynak: Hürriyet
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%
 
Aykut Kocaman
%
 
Ersun Yanal
%
 
Şenol Güneş
%
 
Mehmet Özdilek
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Mircea Lucescu
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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bahtiyar-korkmaz 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:37

Sayın Fatih Terim size sayın diye hitap ediyorum ,hani sen adaletten ,karekterden bahsedersin ya Hak etmediği 3,5 milyon Euro yı nasıl yiyeceksişn o parada doğmamış hakkı var Milli Takıma verdiğin zarardan dolayı senin Futbol Fedrosyonuna tazminat ödemen gerekiyor, sen her milli takımdan GS ayrılmak istediğinde sorunlar ürettin yüklü tazminat alabilmen için bu paralar senden çıkar alma bu parayı çıkar ahesli ahesli sana bu parayı nasıl tehdüt ettiler verdiler anlamış değilim bu kadar para ile Dünyanın en kaliteli hocasını getirirdik dünya kupalarında sıralamalara girerdik, sende sorunlar ile millieti oyaladın.

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vahdettin-tunaboylu 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:35

Yıldırım demirören derhal isitfa etmeli ,Fatih terime 3,5 milyon tazminat neyin nesi kimin parasını kime veriyorsun, BJK batırdı sıra Milli takıma Türk Futboluna mıgeldi,Siyasiler Futboldan ellerini çekmeli,dah önce Milli takımı 2 sefer çalıştırmış başarısız olmuş sorunlar üretmiş ,GS ın Düşme potosuna sokmuş kovulacağı kesinlik kazanmış bir hocayı yani ,Fatih Terim i Milli takım da başarısız olacağını bile bile Milli Takımın başına getirdi,sokaktaki vatandaş evdeki bayanlar dahi Fatih Terimin Milli Takımda başarısız olacağını biliyordu,Türk Hocanın Milli takıma hiç bir şey veremeyeceğini herkes biliyori,Üç Büyük kulüp korkusu yaşayan veya üç büyük sempatizanlığı olan Türk hocalar Milli Takıma hiç bir şey veremez. Hür iradesini Kullanamıyorlar,Milli takımın Başına bende Klopp un getirlmesinden yanayım , Lucescu da olabilir, Yabancı hocanın yardımcıları dahi Üç büyüklerden futbol oynamış hoca olmasın. Başarılı olmak istiyorsak bu şart.

TÜM YORUMLAR

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frtertls 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:56

O kadar para aldı en son rezilliği ile utandırdı ama hala da para istiyor. Allah gözünü doyursun ne diyeyim.

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ugurustun38 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:08

bu para da benim de herkesin olduğu gibi hakkı var ve ben helal etmiyorum

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birolsahin4 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:51

kendi istifa etmiş adama ne tazminatı. Böyle salakça sözleşmeleri kim yapıyor anlaşılır gibi değil. tffd de para bolluğu mu var. yazık yazık biz hep batmaya mahkumuz.

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Korgeneral 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:53

Galatasaray'a da giderse çifte piyango. Zamanlama çok iyi oldu.

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:02

Hep dedim imPARAtor diye!

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totti_ysn 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:26

Ülkede 1 tane daha terim var mı? Bu millet neyin kafasını yaşıyo.

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:30

Lan adamı delirtmeye miçalıyorsunuz siz asabımı bozuyorsunuz zorla kimin parasını kime veriyorsunuz lan ne 3.5m euro bayırın bidon kafalısı ne yapmışta 3.5m euro veriyorsunuz birde utanmadan sıkılmadan medyanın önünde yalan konusuyorsunuz tazminat yok diye aldığı paraların karsılıgında ne verdiki şimdi ne verecek delirecem ya 3.5m euro dediğin para 14 milyon yapıyor ulan milletin parasını böyle kanı kuruş etmez kekolara meze parası niye yaptırıyorsunuz.bu lavaş milli takımın başına geldi geleli 42 trilyon para yedi 1 kuruşluk kazancı oldumu ülkeye YAPTIĞI KARAKTERSİZLİKLERDEN SONRA ONUN MAL VARLIGINA EL KONULACAGINA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN BİRDE BÖYLE AÇ VATAN HAİNLERİNE TAZMİNAT ÖDÜYORUZ.ULAN demekki bunların alayı milli takıma para gözüyle bakıyor karaktersiz onursuz gurursuz ..... daha ağır konuşacam da dua etsin yayınlanmaz diye tutuyorum kendimi

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