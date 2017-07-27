Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında Macar rakibi Haladas'ı 3-1 mağlup etti AVUSTURYA kampındaki ilk hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi Petah Tiekva'ya 1-0 yenilen Akhisar Belediyespor, ikinci sınavında Macaristan 1'inci Ligi'nin güçlü takımlarından Szombathelyi Haladas'ı 3-1 mağlup etti.

Tolga Kaplan

Macar rakibi karşısında oyuna hızlı başlayan yeşil siyahlı ekip 6'ıncı dakikada Muğdat'ın golüyle 1-0 öne geçerken, müsabakanın 26'ıncı dakikasında ağları havalandıran Onur Ayık, ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.İkinci yarının başlarında daha derli toplu görünen Szombathelyi Haladas 59'uncu dakikada Petro Balazs ile durumu 2-1 yapıp farkı bire indirirken, Akhisar Belediyespor'un yeni transferi Barbosa, 89. dakikada attığı golle skoru 3-1 olarak ilan etti. Kamptaki üçüncü maçında yarın saat 19.00'da ligdeki rakiplerinden Kardamir Karabükspor ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor, son sınavını pazartesi günü Galatasaray karşısında verecek.