Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında Macar rakibi Haladas'ı 3-1 mağlup etti

 AVUSTURYA kampındaki ilk hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi Petah Tiekva'ya 1-0 yenilen Akhisar Belediyespor, ikinci sınavında Macaristan 1'inci Ligi'nin güçlü takımlarından Szombathelyi Haladas'ı 3-1 mağlup etti.

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Macar rakibi karşısında oyuna hızlı başlayan yeşil siyahlı ekip 6'ıncı dakikada Muğdat'ın golüyle 1-0 öne geçerken, müsabakanın 26'ıncı dakikasında ağları havalandıran Onur Ayık, ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.

İkinci yarının başlarında daha derli toplu görünen Szombathelyi Haladas 59'uncu dakikada Petro Balazs ile durumu 2-1 yapıp farkı bire indirirken, Akhisar Belediyespor'un yeni transferi Barbosa, 89. dakikada attığı golle skoru 3-1 olarak ilan etti. Kamptaki üçüncü maçında yarın saat 19.00'da ligdeki rakiplerinden Kardamir Karabükspor ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor, son sınavını pazartesi günü Galatasaray karşısında verecek. 
 
Akhisar Belediyespor

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