2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası yarın başlıyor

2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası yarın İstanbul’da başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde ve Marmara Yelken Kulübünün iş birliğinde gerçekleştirecek organizasyon 30 Temmuz’a kadar sürecek.
İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda düzenlenecek etkinlikte, şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.
Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artması, Türkiye’deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetiştirilmesi ve kadın yelkencilerin motive edilmesi hedefleniyor.
AA