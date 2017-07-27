Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası yarın başlıyor

İstanbul’da yarın başlayacak organizasyonda şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.

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2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası yarın İstanbul’da başlayacak.

Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde ve Marmara Yelken Kulübünün iş birliğinde gerçekleştirecek organizasyon 30 Temmuz’a kadar sürecek.

İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda düzenlenecek etkinlikte, şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artması, Türkiye’deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetiştirilmesi ve kadın yelkencilerin motive edilmesi hedefleniyor.

AA
 
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