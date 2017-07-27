2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası yarın başlıyor İstanbul’da yarın başlayacak organizasyonda şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.

Batuhan Özdemir

yarın İstanbul’da başlayacak.Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde ve Marmara Yelken Kulübünün iş birliğinde gerçekleştirecek organizasyon 30 Temmuz’a kadar sürecek.İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda düzenlenecek etkinlikte, şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artması, Türkiye’deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetiştirilmesi ve kadın yelkencilerin motive edilmesi hedefleniyor.