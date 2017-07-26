Sevilla'dan Kjaer için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro!

Sevilla'nın Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtilirken, Sarı Lacivertliler'in de bu teklife 'Evet' dediği aktarıldı. Ancak transferin önünde bir engel var. Kjaer'in yıllık 4 milyon euroluk ücreti Sevilla'yı düşündürüyor. Bunun sebebi ise İspanyol ekibinin vergi yükü nedeniyle bu ücreti yüksek bulması.
Kjaer, aradaki ücret farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep etti. Ve bunun için de Çetinkaya Paris'e gitti. Paris'te futbolcunun menajeri Mikkel Beck ile ücret farkıyla alakalı detayları masaya yatırdı.
Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. (Skorer)
İlişkili Haber