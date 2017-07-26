Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Sevilla'dan Kjaer için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro!

Fenerbahçe'de Simon Kjaer transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekip, Sevilla'nın 10 milyon euroluk teklifini kabul etti.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 17:40 Yorum Yaz
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Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, iddia edildiği gibi Ben Arfa transferi için değil; Simon Kjaer için Paris'e gittiği öğrenildi.
 
Sevilla'nın Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtilirken, Sarı Lacivertliler'in de bu teklife 'Evet' dediği aktarıldı. Ancak transferin önünde bir engel var. Kjaer'in yıllık 4 milyon euroluk ücreti Sevilla'yı düşündürüyor. Bunun sebebi ise İspanyol ekibinin vergi yükü nedeniyle bu ücreti yüksek bulması.
 
Kjaer, aradaki ücret farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep etti. Ve bunun için de Çetinkaya Paris'e gitti. Paris'te futbolcunun menajeri Mikkel Beck ile ücret farkıyla alakalı detayları masaya yatırdı.
 
Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. (Skorer)
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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

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gkhn3458 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:21

bize ne kardeşim ücretini karşılayamıyorsan almayacaksın...

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Furkan_74 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:14

KJÆR gitse de iyi gitmese de iyi olur.gitse para gelir kalsa faydasını zaten herkes bilir.

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mahsup1907 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:08

Oldu ücretinin hepsini biz karşılayalım hatta bonservisinide biz ödeyelim.sanki futbolcuyu kiralıyoruz.

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