Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Malatyaspor’a Cissokho müjdesi

Yeni Malatyaspor, bir yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı... Sarı-Kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, “Aly Cissokho ile yaptığı görüşmelerde küçük bir pürüz var. Bitirmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı.

Yorum Yaz
A+ A-
Yeni Malatyaspor, bir yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı... Sarı-Kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, “Aly Cissokho ile yaptığı görüşmelerde küçük bir pürüz var. Bitirmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Olympiakos forması giyen Cissokho’nun bonservisi Aston Villa’da bulunuyor. Başarılı sol bek için Malatya’nın cüzzi bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcuyla daha önce Göztepe de yakından ilgilenmişti. 
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:01

gs sen daha uyu ,bu adam lyonda valencia da oynadı al sana sol bek , malatya kadar olamadın.

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 