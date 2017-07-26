Malatyaspor’a Cissokho müjdesi Yeni Malatyaspor, bir yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı... Sarı-Kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, “Aly Cissokho ile yaptığı görüşmelerde küçük bir pürüz var. Bitirmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı.





Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Olympiakos forması giyen Cissokho’nun bonservisi Aston Villa’da bulunuyor. Başarılı sol bek için Malatya’nın cüzzi bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcuyla daha önce Göztepe de yakından ilgilenmişti. Burak Köse Yeni Malatyaspor, bir yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı... Sarı-Kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, “Aly Cissokho ile yaptığı görüşmelerde küçük bir pürüz var. Bitirmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı.Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Olympiakos forması giyen Cissokho’nun bonservisi Aston Villa’da bulunuyor. Başarılı sol bek için Malatya’nın cüzzi bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcuyla daha önce Göztepe de yakından ilgilenmişti.

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