Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Gökhan Ünal’ın yeni takımı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, golcü futbolcu Gökhan Ünal ile yeniden anlaşma sağladı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, golcü futbolcu Gökhan Ünal ile yeniden anlaşma sağladı. Menemen Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, iç transferde Gökhan Ünal’la tekrar anlaşıldığı ve tecrübeli forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Gençlerbirliği’nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giyen 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da Menemen Belediyespor’da tamamlamıştı
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