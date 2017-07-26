Fenerbahçe forvet arıyor Fenerbahçe’nin elindeki tek forvet Van Persie de sakatlanınca golcü transferi aciliyet kazandı. Moussa Sow’u bitirmeye çalışan yönetim, diğer adaylar için de gaza bastı.

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(ÖZET) Sturm Graz - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Özgür Yedek

Emenike’yi satanFernandao’nun da hazır olmaması nedeniyle kadroda tek golcü olarakkalmıştı. Ancak Hollandalı yıldız da dizinden sakatlandı. Sarı- Lacivertliler’de tam anlamıyla bir forvet krizi başladı. Yönetim, yaşanan bu gelişmelerin ardından golcü takviyeleri için adeta gaza bastı.Aykut Kocaman’ın çok istediği Moussa Sow’un kiralanması konusunda sona gelindi. Ancak RvP’nin sakatlığı nedeniyle sadece Sow transferi de yetmeyecek. Mutlaka bir golcü daha alınması gerekiyor. Yönetim bu nedenle dört koldan çalışmaları hızlandırdı. Listedeki adaylarla yeniden temas kuruldu.Halen bir takımla anlaşamayan Wilfried Bony’nin kiralanması için görüşmeler yeniden başladı. Arsenal’ın golcüsü Lucas Perez’den ise haber bekleniyor. Bu arada West Ham’ın Senegalli oyuncusu Diafra Sakho’nun de menacerler aracılığıyla kulübe önerildiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki forvetle ilgili olarak Sow’dan bilgi alacağı kaydedildi. Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’ın geçilmesi halinde, Play-Off turuna kadar golcü transferi bitirilmeye çalışılacak.