Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Fenerbahçe forvet arıyor

Fenerbahçe’nin elindeki tek forvet Van Persie de sakatlanınca golcü transferi aciliyet kazandı. Moussa Sow’u bitirmeye çalışan yönetim, diğer adaylar için de gaza bastı.

Yorum Yaz
A+ A-
Emenike’yi satan Fenerbahçe’de Fernandao’nun da hazır olmaması nedeniyle kadroda tek golcü olarak Robin van Persie kalmıştı. Ancak Hollandalı yıldız da dizinden sakatlandı. Sarı- Lacivertliler’de tam anlamıyla bir forvet krizi başladı. Yönetim, yaşanan bu gelişmelerin ardından golcü takviyeleri için adeta gaza bastı.
İlişkili Haber

(ÖZET) Sturm Graz - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2


Sadece Sow yetmeyecek

Aykut Kocaman’ın çok istediği Moussa Sow’un kiralanması konusunda sona gelindi. Ancak RvP’nin sakatlığı nedeniyle sadece Sow transferi de yetmeyecek. Mutlaka bir golcü daha alınması gerekiyor. Yönetim bu nedenle dört koldan çalışmaları hızlandırdı. Listedeki adaylarla yeniden temas kuruldu.

Menacerler Sakho’yu önerdi

Halen bir takımla anlaşamayan Wilfried Bony’nin kiralanması için görüşmeler yeniden başladı. Arsenal’ın golcüsü Lucas Perez’den ise haber bekleniyor. Bu arada West Ham’ın Senegalli oyuncusu Diafra Sakho’nun de menacerler aracılığıyla kulübe önerildiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki forvetle ilgili olarak Sow’dan bilgi alacağı kaydedildi. Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’ın geçilmesi halinde, Play-Off turuna kadar golcü transferi bitirilmeye çalışılacak.
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 