Beşiktaş Cyle Larin için görüşmelere başladı Beşiktaş Kanadalı forvet Cyle Larin'i gündemine aldı. Yönetim Negredo transferinin yanı sıra 22 yaşındaki Larin'i de kadrosuna katmak istiyor.

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Cyle Larin kimdir? Kaç yaşında?

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'yu kiralamak için çalışmalarını sürdüren, Kanadalıiçin de görüşmelere başladı.Atiba'nın tavsiyesi üzerine 22 yaşındaki Larin'i forvet alternatifi olarak transfer etmek isteyen siyah beyazlılar,ile temasa geçti.Kanadalı oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2017 Aralık ayında sona eriyor. Siyah beyazlılar bu durumu avantaja çevirerek Larin'i 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmayı planlıyor.Yönetim şartların oluşması halinde Negredo'nun yanı sıra 22 yaşındaki futbolcuyu da transfer ederek forvet alternatiflerinin sayısını arttırmayı amaçlıyor.Orlando City ile 2017'de 18 maça çıkan Larin, 8 gol attı, 1 asist yaptı. Kanadalı oyuncu 2016'da ise 33 maçta 14 gol-3 asistlik performans gösterdi. Larin 19 kez formasını giydiği Kanada milli takımında 4 gol attı. (NTVSPOR)