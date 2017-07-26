Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Beşiktaş Cyle Larin için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kanadalı forvet Cyle Larin'i gündemine aldı. Yönetim Negredo transferinin yanı sıra 22 yaşındaki Larin'i de kadrosuna katmak istiyor.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 15:29 Yorum Yaz
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Alvaro Negredo'yu kiralamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kanadalı Cyle Larin için de görüşmelere başladı.

Atiba'nın tavsiyesi üzerine 22 yaşındaki Larin'i forvet alternatifi olarak transfer etmek isteyen siyah beyazlılar, Orlando City ile temasa geçti.

Kanadalı oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2017 Aralık ayında sona eriyor. Siyah beyazlılar bu durumu avantaja çevirerek Larin'i 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmayı planlıyor.

Forvet sayısı artacak

Yönetim şartların oluşması halinde Negredo'nun yanı sıra 22 yaşındaki futbolcuyu da transfer ederek forvet alternatiflerinin sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Orlando City ile 2017'de 18 maça çıkan Larin, 8 gol attı, 1 asist yaptı. Kanadalı oyuncu 2016'da ise 33 maçta 14 gol-3 asistlik performans gösterdi. Larin 19 kez formasını giydiği Kanada milli takımında 4 gol attı. (NTVSPOR)
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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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esquiry 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:31

Hadi hayırlısı baskan genc oyuncu al bencede bu paralara yıldızı tutarsa dunyalara satılır

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omur1974 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:02

Sezon bitiyor hâlâ görüşüyorlar

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Furkan_74 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:26

22 yaşında 3.5 milyon € . Bedavaya hiçbir takıma gitmemeli.

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