ÖSYM, YGS sınav kağıtlarını erişime açtı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün sonuçları açıklanan YGS'nin sınav kağıtlarını da erişime açtı. Böylece öğrenciler sınav kağıtlarını görebilecekler.

Hakan Ateşler

sonuçlarının dün açıklanmasının ardından bugün de sınav kağıtları erişime açıldı. Milyonlarca üniversite adayı,sonuçlarının açıklanmasının ardından puan durumlarını kontrol etti. Bugün desitesi üzerinden YGS sınav cevap kağıtlarını erişime açtı., 12 Mart Pazar günü yapılansınavı için dün sonuçları açıklamıştı. Milyonlarca üniversite adayının üniversiteye katılabilmesi için ilk aşama olan YGS ile ilgili, bugün de ÖSYM tarafından sınav cevap kağıtları erişime açıldı.Adaylar, ÖSYM'nin(AİS)'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav cevap kağıtlarına ulaşabilecek."12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2017-YGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 09:30’dan itibaren erişime açılacaktır." ifadelerini kullandı ve bilgi notu olarak da ayrıca;Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır." bilgisini paylaştı.