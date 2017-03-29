Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
 Üyelik

ÖSYM, YGS sınav kağıtlarını erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün sonuçları açıklanan YGS'nin sınav kağıtlarını da erişime açtı. Böylece öğrenciler sınav kağıtlarını görebilecekler.

29 Mart 2017, Çarşamba 10:51 Yorum Yaz
A+ A-
2017 YGS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından bugün de sınav kağıtları erişime açıldı.  Milyonlarca üniversite adayı, YGS sonuçlarının açıklanmasının ardından puan durumlarını kontrol etti. Bugün de ÖSYM, internet sitesi üzerinden YGS sınav cevap kağıtlarını erişime açtı.

ÖSYM, 12 Mart Pazar günü yapılan YGS sınavı için dün sonuçları açıklamıştı. Milyonlarca üniversite adayının üniversiteye katılabilmesi için ilk aşama olan YGS ile ilgili, bugün de ÖSYM tarafından sınav cevap kağıtları erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav cevap kağıtlarına ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda,

"12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2017-YGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 09:30’dan itibaren erişime açılacaktır." ifadelerini kullandı ve bilgi notu olarak da ayrıca;

YGS SINAV CEVAP KAĞITLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır." bilgisini paylaştı.
İlişkili Haber

YGS sınav sonuçları 2017 - Son dakika ÖSYM'den açıkladı


 
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi

SON DAKİKA HABERLERİ

İspanya’da Pique-Ramos gerginliği
İspanya’da Pique-Ramos gerginliği
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi

 