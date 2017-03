Oğlu için kurduğu kulüple engelli ailelerine umut oldu Eskişehir’de, down sendromlu oğlunun gelişimi ve sosyalleşmesi amacıyla 3 ay önce spor kulübü açan anne, otizmli ve down sendromlu çocuğu bulunan 47 aileyi bir araya getirdi.

Yıldırım Kılıç

Masa tenisi, jimnastik, bocce, yüzme, bovling ve atletizm branşlarında faaliyet gösteren Umut Çiçekleri Özel Sporcular Spor Kulübü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından geçen ay Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye dördüncülüğü elde etti.Down sendromlu ve otizmli çocukların sosyalleşmesini amaçlayan kulüp, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek paralimpik olimpiyatları için milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.Umut Çiçekleri Özel Sporcular Spor Kulübü’nün kurucusu biri down sendromlu 2 çocuk annesi Aysel Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki oğlunun sosyalleşmesi için uzun zamandır sporla ilgilendiklerini söyledi.Bu süre zarfında özel çocuğu olan ailelerle tanıştığını belirten Mahmutoğlu, çocukları aynı çatı altında toplayabilecek bir kulüp açmaya karar verdiğini kaydetti. Mahmutoğlu, kendi çabalarıyla 3 ay önce bu kulübü açtığını anlatarak, şöyle konuştu:"Kulübün amacı özel eğitim alan çocuklara spor yaptırarak sosyalleşmelerini sağlamak. Masa tenisi, jimnastik, bocce, yüzme, bovling ve atletizm branşlarında faaliyet yürütüyoruz. TOSSFED’in etkinliklerine katılarak Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonası için milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Benim gibi yalnız başına çabalayan ailelere yol açmak için bu yola çıktım. ’Başarmak için el verirseniz, başarırız’ diyen bütün özel çocukların ellerinden tutmaya çalışıyoruz."Kulübün gönüllü antrenörler sayesinde yol aldığını ifade eden Mahmutoğlu, "Kendimize ait çalışma alanımız yok. İnternetten araba kokusu alıp, tanesini 5 liradan satarak çocuklara forma yaptırdım. Ayrıca daha fazla antrenöre ihtiyacımız var. Eğer bize destek verilirse bu çocuklar her şeyin üstesinden gelecektir. Bu konularda yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Mahmutoğlu, çocukların performanslarının ve morallerinin yükseldiğini dile getirerek, 26-28 Mart’ta Alanya’da düzenlenecek yüzme şampiyonasında madalya hedeflediklerini sözlerine ekledi.Kulübün özel eğitim öğretmeni Ahmet Dinç ise özel çocuklar için eğitimin önemli olduğunu vurguladı.Dinç, küçük yaştan itibaren verilen eğitimle çocuklardaki gelişimin ilerlediğini anlatarak, "Bu tarz sportif faaliyetler onlara bambaşka şeyler katıyor. Aylarca, yıllarca yakalanamayan artılar, bir spor etkinliğiyle sağlanabiliyor. Sportif faaliyetler sosyal becerileri geliştiriyor. Bir şeyi başardıklarında o duygunun tarifi yok." diye konuştu.Down sendromlu Berkay Bakırsever’in annesi Şükran Bakırsever de oğlunun yıllardır yüzmeye ilgi duyduğunu söyledi.Umut Çiçekleri Özel Sporcular Spor Kulübü sayesinde oğlunun sporcu kimliğinin olduğunu anlatan Bakırsever, "Oğlumun hayatı 2 ayda çok değişti. Artık planlı ve programlı hareket ediyor. Bu çocuklar hayata 1-0 yenik başlamış gibi görünüyorlar ama hepsinin başarılı olduğu alanlar var. Oğlum çok güçlü bir yüzücü, yüzmeyi çok seviyor. Oğlum madalyalar hedefliyor, biz de ailesi olarak her zaman arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.Melek Uğur’un annesi Fatma Uğur ise kızının 1 yaşından beri eğitim aldığını belirterek, "Çocuklarımızın geleceği için ’İyi ki buradayım’ diyorum. Kızımın günlük yaşantısı spora başlamadan öncekine göre farklılık gösteriyor. Sporun, kızımın sosyalleşmesine katkı sağladığını görüyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelecek." dedi.