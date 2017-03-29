Monchi, Oğuzhan Özyakup'u Roma'ya transfer etmek istiyor!

La Gazette dello Sport'ta yer alan haberde; Sevilla'ya ucuz maliyetlerle kazandırdığı oyuncuları bir yıldıza dönüştürüp astronomik rakamlara satmasıyla nam salan Monchi'nin, gelecek sezon için Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u, Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.
Haberde, Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan Özyakup için, 12 milyon Euro civarı bir bonservis ödenmesi gerektiği vurgulandı.
Bu sezon Beşiktaş'ta şu ana kadar tüm organizasyonlar dahil 29 maça çıkan Oğuzhan, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.
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