Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Monchi, Oğuzhan Özyakup'u Roma'ya transfer etmek istiyor!

Gelecek sezondan itibaren Roma'da sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Monchi'nin transfer listesinde, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'un olduğu iddia edildi.

29 Mart 2017, Çarşamba 11:18 Yorum Yaz
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La Liga ekiplerinden Sevilla'da 2000 yılından bu yana sportif direktör olarak görev yapan Monchi, İtalyan devi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, deneyimli yöneticinin yeni takımında yapması beklenen transfer hamleleri de ortaya çıkmaya başladı.

La Gazette dello Sport'ta yer alan haberde; Sevilla'ya ucuz maliyetlerle kazandırdığı oyuncuları bir yıldıza dönüştürüp astronomik rakamlara satmasıyla nam salan Monchi'nin, gelecek sezon için Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u, Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.

Haberde, Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan Özyakup için, 12 milyon Euro civarı bir bonservis ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Bu sezon Beşiktaş'ta şu ana kadar tüm organizasyonlar dahil 29 maça çıkan Oğuzhan, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.
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