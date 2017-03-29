Monchi, Oğuzhan Özyakup'u Roma'ya transfer etmek istiyor! Gelecek sezondan itibaren Roma'da sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Monchi'nin transfer listesinde, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'un olduğu iddia edildi.

Sevilla'da 2000 yılından bu yana sportif direktör olarak görev yapan Monchi, İtalyan devi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, deneyimli yöneticinin yeni takımında yapması beklenen transfer hamleleri de ortaya çıkmaya başladı.



La Gazette dello Sport'ta yer alan haberde; Sevilla'ya ucuz maliyetlerle kazandırdığı oyuncuları bir yıldıza dönüştürüp astronomik rakamlara satmasıyla nam salan Monchi'nin, gelecek sezon için Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u, Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.



Haberde, Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan Özyakup için, 12 milyon Euro civarı bir bonservis ödenmesi gerektiği vurgulandı.



Bu sezon Beşiktaş'ta şu ana kadar tüm organizasyonlar dahil 29 maça çıkan Oğuzhan, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tolga Kaplan La Liga ekiplerinden'da 2000 yılından bu yana sportif direktör olarak görev yapan, İtalyan deviile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, deneyimli yöneticinin yeni takımında yapması beklenen transfer hamleleri de ortaya çıkmaya başladı.La Gazette dello Sport'ta yer alan haberde; Sevilla'ya ucuz maliyetlerle kazandırdığı oyuncuları bir yıldıza dönüştürüp astronomik rakamlara satmasıyla nam salan Monchi'nin, gelecek sezon için'ın milli futbolcusu'u, Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.Haberde, Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan Özyakup için, 12 milyon Euro civarı bir bonservis ödenmesi gerektiği vurgulandı.Bu sezon Beşiktaş'ta şu ana kadar tüm organizasyonlar dahil 29 maça çıkan Oğuzhan, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı. İlişkili Haber Yılın transfer kapışması: Emre Mor

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