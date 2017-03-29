Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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İspanya’da Pique-Ramos gerginliği

İspanya Milli Futbol Takımı’nın savunma oyuncuları Gerard Pique ile Sergio Ramos’un medya aracılığıyla yaptığı açıklamalar, ülke futbol kamuoyunda polemik konusu oldu.

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Barcelona’da forma giyen Pique, İspanya’nın deplasmanda Fransa’yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Real Madrid yönetimine göndermede bulunarak, "Raul Gonzalez’in Madridliliğinden hiçbir şüphem yok. Real Madridli futbolculara büyük saygı gösteriyorum. Çoğu arkadaşım, onlarla birlikte kağıt oynuyorum. Bana Madrid’i sorarsanız cevap veririm ve bundan da hiç pişman olmam. Real Madrid için asla oynamam. Kulübün değerleri hoşuma gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Barcelonalı futbolcular Neymar ve Lionel Messi hakkında vergi kaçırma iddialarıyla ilgili yasal süreci başlatan İspanya Devlet Avukatı Marta Silva de Lapuerta’nın Santiago Bernabeu Stadı’nın şeref tribününde maç izlemesine atıf yapan 30 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Real Madrid’de hoşlanmadığım şey, bu ülkenin iplerini elinde tutanların şeref tribününde oturması. Messi ve Neymar’ı sanık yapan ancak tesadüfen Cristiano Ronaldo’ya farklı davranan biri, şeref tribününde Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in yanında oturuyor."

Pique, İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) hakemlere yönelik sözlerinden dolayı aldığı para cezasının hatırlatılması üzerine ise şunları aktardı:

"Hakemler ne zaman benden yana karar almışlar. Çok uzun zaman geçmiştir. Benimle, 6-1 kazandığımız Paris Saint-Germain maçını mı tartışıyorsunuz? Nedense geçtiğimiz sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Sergio Ramos’un ofsayttan attığı gol hiç konuşulmuyor. Hakemler beni haksız yere iki kez cezalandırdılar. Benim söylediğim tek bir şey var, O da hakemlerin işlerinde daha iyi olmaları. Hakemlerden en büyük fayda sağlayan kulüplerin Barcelona ve Real Madrid olduğu kesin. Ben iki takım arasında kıyaslama yapıyorum. Yoksa Barcelona, Leganes’e göre eminim ki çok daha büyük fayda görüyor."

Barcelonalı futbolcunun bu açıklamalarına Fransa maçının ardından cevap veren Real Madrid’in 30 yaşındaki oyuncusu Ramos, "Pique’nin söyledikleri kulübümüzün ne değerini ne de kazandığı kupaları değiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramos, tribünlerde her zaman önemli insanların oturduğunu vurgulayarak, "Eğer bu konuda Barcelona ile Real Madrid arasında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, onların bizden daha az konuşmaları gerekir." diye görüş belirtti.

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