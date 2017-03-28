Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Tire 1922 liderle oynuyor

Spor Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta deplasmanda Dersimspor'a 5-4 yenilen Tire 1922 Spor, geçen hafta Erbaaspor'a mağlup olan lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u ağırlayacak.

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Tire 4 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Grupta son 2 haftada 6 puan toplayarak 5'inci sıraya yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 1 puan ve 1 basamak üzerindeki Düzcespor'u konuk edecek.

3'üncü Grup'ta Muğlaspor'u 4-1 yenerek düşme hattıyla puan farkını 4'e çıkaran Bergama Belediyespor deplasmanda 16'ncı sıradaki Maltepspor önünde 3'te 3 yapmak için ter dökecek. İlk 5 umudunu koruyan Muğlaspor, sahasında play off yarışındaki rakiplerinden Baysal İnşaat Düzyurtspor'la karşılaşacak.

Ligde 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen sondan 2'nci sıradaki Denizli Büyükşehir Belediyespor ise Orhangazispor deplasmanında 3 puan arayacak. Tüm müsabakalar saat 15.00'te başlayacak.

DHA

 
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