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FIFA’dan Messi’ye 4 maç ceza

Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Şili ile oynanan mücadelede yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunduğu gerekçesiyle 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı para cezası aldı.

28 Mart 2017, Salı 18:46 Yorum Yaz
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FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Arjantin’in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunduğu gerekçesiyle Lionel Messi’ye 4 maç men cezası verdi.

FIFA’dan yapılan yazılı açıklamada, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Şili’yi 1-0 yendikleri maçta yardımcı hakeme elini sallayarak sözlü sataşmada bulunan Arjantinli Messi hakkında açılan soruşturmayla ilgili kararın verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Messi, yardımcı hakeme sözlü sataşmadan dolayı suçlu bulunmuştur." ifadesi yer aldı.

Alınan karar doğrultusunda, Messi’nin 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı (yaklaşık 10 bin dolar) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Böylece Messi, Arjantin’in 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde bundan sonra oynayacağı ilk 4 maçta yer alamayacak. Messi’nin cezalı olacağı ilk maç, bu gece Bolivya ile Arjantin arasında oynanacak.

Arjantin ile Şili arasında geçen hafta oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi’nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.

Elemelerin bitmesine 5 maç kala Arjantin, grupta 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Arjantin, 14. hafta mücadelesinde bu gece TSİ 23.00’te Bolivya ile karşılaşacak.

AA

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