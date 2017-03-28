Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Emre Mor'a Talisca modeli!

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un teklif ettiği milli futbolcuyu, Brezilyalı yıldız gibi 2 yıllığına kiralamayı planlıyor.

28 Mart 2017, Salı 12:32 Yorum Yaz
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Alman kulübü, Şenol Güneş faktörü nedeniyle Emre Mor’u bedelsiz önerirken, siyah-beyazlılar sürenin 2 sezon olmasını istedi. Beşiktaş'ın, Dortmund’da fazla şans bulamayan 19 yaşındaki yetenekli oyuncuyu vitrine çıkarma karşılığında 2 yıllık kiralama şartını öne sürdüğü belirlendi.

Borussia Dortmund Kulübü tarafından sürpriz şekilde Beşiktaş’a kiralık olarak önerilen Emre Mor konusunda henüz kesin karar veremeyen siyah-beyazlıların, Anderson Talisca modeline sıcak baktığı belirlendi. Kartal’ın, Talisca’da olduğu gibi 19 yaşındaki milli futbolcuyu iki yıllığına kiralamanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.
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Teknik Direktör Şenol Güneş faktörü nedeniyle Emre Mor’un Beşiktaş’ta deneyim kazanmasını isteyen Alman kulübünün, siyah-beyazlıların iki yıllık kiralama düşüncesini değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Transferde UEFA kriterlerine uyan ve bu kapsamda ya kiralık ya da bonservisi elinde olan isimlerle anlaşarak mali krizleri aşan Başkan Fikret Orman önümüzdeki 2 sezon transfer dönemlerini de aynı şekilde geçirmeye çalışacak. 
 
Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund’da fazla şans bulamayan Emre Mor’u parlatma karşılığında 2 yıllığına kiralamak istediği belirlendi. Beşiktaş’ın hem kendi kadrosunda yer alan milli oyunculardan hem de Almanya’daki bağlantılarından Emre Mor’u disiplin yönünden geniş bir şekilde araştırdığı vurgulandı.
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Güneş karar verecek

Bu arada siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’de kiralık oynayan Jeremain Lens için Sunderland’le temasını kesmedi. Lens ve Emre Mor arasındaki tercihin Teknik Direktör Şenol Güneş’e bırakılacağı ve tecrübeli hocanın raporuna göre hareket edileceği ifade edildi.

Kaynak: Skorer
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YORUMLAR

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Toplam 7 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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sekko 28 Mart 2017 Salı 07:38

lens tercihini şenola bırakacaklarmış puhahaha sabah sabah ne güldüm senol derse lens bjk ye imza Atıcak yani hahaha

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e.merco 28 Mart 2017 Salı 08:54

Bırakın peşini de kendini Avrupa'da geliştirsin. Türkiye de futbol sert, böyle oyuncuları sakatlarlar.

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Qvedo 28 Mart 2017 Salı 07:57

Tabiki emre mor ya fanatik

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slizer 28 Mart 2017 Salı 10:32

Fenerin isteyip de beşiktaşın aldığı bir futbolcu var mı tarihte? bu işler ts'a beleşe oyuncu verip aman ekiciyi fenere satma demeye benzemez.gideceksin o yabancı kulüple anlaşacaksın,oyuncuyu ikna edeceksin eh en büyük dururken 3.büyüğe kim tenezül eder de gider.fenerbahçe bu yüzden yıllar yılı hep transferlerde hep zaferle çıkan olmuştur. doğru transfer başka bişey elbette. 3 büyükler çok hatalar yapmıştır ama dediğim gibi transfer başka bişey orada büyüklük konuşur haliyle güç konuşur.

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ateisTroll 28 Mart 2017 Salı 12:12

evet sekko aynen öylr olucak gökhan gönül ve canerde olduğu gibi hahahahah size de ismailden sonra tolga zengini verebiliriz hahahahah

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kilic62219 28 Mart 2017 Salı 12:19

Ben bjktasli olarak emre daha iyi diyorum çünkü hem suratli hem teknikli

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Devir_besiktas_devri 28 Mart 2017 Salı 13:04

Bi bakarsin Q7 sezon sonu satilir emre ve lens alinir ;-)

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