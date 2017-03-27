Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Süleyman Koç: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Süleyman Koç, Spor Toto Süper Lig’de 2 Nisan Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçta, Trabzonspor’dan daha iyi mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.

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Süleyman Koç, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıktan kurtularak oynama fırsatı bulduğu için sevindiğini ancak takımın puan sıralamasındaki yeri nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Artık konuşacak durumda olmadıklarını dile getiren Koç, "Trabzonspor maçını kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Süleyman Koç, Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayarak, "Günden güne daha iyiye gidiyorum, düzeliyorum. Bu haftaki idmanları da en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Trabzonspor maçında tam olarak hazır olacağımıza inanıyorum. Taraftarımızı kırdığımızı biliyoruz. Maç kazandıkça taraftarımızı da yeniden kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Trabzonspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik çalışma yaptı.

İdmana milli takımlarında bulunan Ali Faez, Dhurgham İsmail, Yakoubi ve Diallo katılmadı. Recep Niyaz, Özgür Çek ve Tuszynski ise salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

AA
Çaykur Rizespor

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