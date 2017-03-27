Şırnak’a yarı olimpik yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak’ta yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı.

Burak Köse

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak’ta yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı.Gündoğdu Mahallesinde, yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan havuz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, yaptığı açıklamada, havuzun eksiklerinin tamamlanmasıyla sporculara ve vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi.Gençleri aktivitelerle buluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Ekinci, "Daha önce yapımı tamamlanan ancak bizden kaynaklanmayan sebeplerle hizmete açılamayan yarı olimpik havuzumuzu gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin desteklerini göz ardı etmiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem sağlıklı birer birey olması hem de sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli branşlarda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.Ekinci, havuzu kullanacak sporcuların ve vatandaşlar için sağlıklı bir ortamın sağlandığını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.Havuz ve diğer tesislerde kartlı sistem uyguladıklarını, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra havuzu sporcu ve vatandaşların kullanabileceklerini belirtti.Yüzme antrenörü Emrullah Öğmen, havuz için yoğun talep aldıklarını belirterek, kadın ve erkeklerin belirli günlerde havuzu kullanabileceklerini dile getirdi.Amaçlarının milli sporcular yetiştirmek olduğunu anlatan Öğmen, "Milli takıma Şırnak’tan başarılı sporcu yetiştirmek istiyoruz. Yüzme kültürünü Şırnak’ta yaymak istiyoruz. Bu görevi aldık, inşallah devam ettireceğiz." diye konuştu.Emrullah Öğmen, Şırnak’a kazandırılan tesisin halka açık olacağını vurguladı.Öğrencilerden Ferhat Bektaş ise hedefinin yüzmede derece yapıp milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.AA