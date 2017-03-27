Kayserispor'dan Mabiala açıklaması Kayserispor sezonun 26'ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi 49 yaşına giren kaleci antrenörü Leven Açıl için pasta kesildi. 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakak Uyar, Mabiala'nın takımda mutlu olduğunu söyledi.

UYAR: "MABİALA BURADA MUTLU "

Bora Aslan

A Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada çalıştıktan sonra üç gün izin yapanAntalyaspor hazırlıklarına yeniden başladı.Sarı-Kırmızı takım üç gün izin sonrasında Kadir Has tesislerinde antrenmanlara başladı. Milli Takım kampında olanvedışında ülkesinin milli takımında yer alan'da antrenmana katılmadı. Kayserispor'da yaklaşık dört haftadır sakat olantakımla çalışmalara başladı.Antrenman öncesi açıklama yapan 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlus, "Gaziantepspor yenilgisi beklemediğimiz bir yenilgiydi. Ama, geriye bakıldığında iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim. Biz her maça final maçı olarak bakıyoruz. Önümüzdeki Antalyaspor maçına da öyle bakıyoruz. Sezonun ikinci yarısında düşmüş gözü ile bakılan Kayserispor bugün bakıldığında herkes tarafından takdir görüyor. Futbol Gaziantepspor maçında bize birşeyi hatırlattı. Maç sahada kazanılıyor. Kağıt üzerinde kazanılmıyor. Antalyaspor maçını da sahada kazanmak istiyoruz. Antrenmana başlamadan önceile konuştum. Kesinlikle böyle birşeyin olmadığını Kayserispor'da mutlu olduğunu kaydetti. Kendi twitter hesabından da burada mutlu olduğunu ve tek hedefinin Kayserispor'u ligde tutmak olduğunu kaydetti" dedi.Milli takım kampında olan Deniz Türüç ve Güray Vural ile ilgili gelen soruya Uyar, "Deniz yıllardır burada ve sergilediği oyun bir çok kişi tarafından takdir görüyor. İyi takımın iyi bir parçasıdır Deniz. Güray'da aynı şekilde Akhisar Belediyespor'da yükselen bir grafiği vardı. Sonra Trabzonspor'a gitti. Burada sakatlık yaşadı. Kayserispor'da yeniden yükselen bir grafiği var" açıklamasında bulundu.DHA