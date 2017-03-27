Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Göztepe hentbolda Avrupa'ya yakın

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk 4 yarışındaki en önemli rakiplerinden Merzifon Belediyespor'u evinde 24-21 yenen Göztepe, Avrupa kupalarını katılma yolunda büyük avantaj yakaladı.

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Bu galibiyetle puenını 30'a yükselten ve 3'üncü sıradaki yerini koruyan sarı kırmızılılar, bitime 4 hafta kala 5'inci basamaktaki Merzifon'la puan farkını 3'e çıkararak rahatladı. Antrenör Adnan Öztürk çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Eurochallenge Cup için geri sayıma geçtik. Göztepe bayrağını bir kez daha yurt dışında dalgalandıracağız" diye konuştu.

Kalan 4 maçta Amasya Taşova YİBO (D), Selçuklu Belediyespor, Beykoz Belediyespor (D) ve Trabzonspor'la oynayacaklarını hatırlatan Öztürk, "Ligi ilk 4'te bitiren ekipler Avrupa vizesi alacaklar. Göztepe sezon başında tarihinde ilk kez Eurochallenge Cup'a katılmıştı. Hedefimiz bunu sürekli hale getirmek. Şimdilik her şey istediğimiz gibi gidiyor. Asla ciddiyeti elden bırakmadan maçlarımızı oynayacağız ve hedefe ulaşacağız" dedi.

Adnan Öztürk, Merzifon maçında ilk yarıda çok kötü oynadıklarını, ikinci devrede sergilenen performanstan ise mutlu olduğunu söyledi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
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