Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fenerbahçelileri kahreden resim: Neymar ve Diego!

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için Brezilya Milli Takımı kampında bulunan Neymar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Ribas'la olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.  

27 Mart 2017, Pazartesi 13:55 Yorum Yaz
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Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite; Neymar, Firmino, Dani Alves, Joao Miranda, Coutinho gibi yıldızların yanında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Flamengo'yla iyi bir performans sergileyen Diego Ribas'ı da Güney Amerika Elemeleri için kadroya çağırmıştı.

Neymar'dan o fotoğraf!

Brezilya kampında, takımın yıldızı Neymar ise antrenmanlardan bir kare paylaştı ve Diego Ribas'la olan fotoğraf karesinin altına, "11-12 yaşımda olduğum günleri hatırlıyorum. Diego ve Robinho'nun hiçbir maçını kaçırmazdım. Şimdi idolümle aynı sahada, yanyanayım" yazdı. 
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Fenerbahçe gönderecek takım aramıştı!

Neymar'ın 'İdolüm' dediği Diego'yu Fenerbahçe, 2014/2015 sezonunun başında takıma getirmiş ancak Brezilyalı yıldız geldiği ilk gün tartışma konusu olmuştu. 

"Ersun Yanal, Diego'yu istedi mi, istemedi mi?" derken, Yanal'ın yerine İsmail Kartal göreve getirilmiş, o da Brezilyalı yıldızdan istediği gibi yararlanamamıştı. Bir sene sonra takımın başına geçen Diego'yla aynı dili konuşan Vitor Pereira da, yine 10 numarayı kullanamamıştı. Yeni sezonda ise Fenerbahçe, onu gönderecek yer aramış ve Flamengo'ya imza atmasıyla berabere derin bir 'oh' çekilmişti. Ancak Diego'nun Flamengo'daki performansı ve yeniden milli takımına yükselmesi Fenerbahçelileri adeta şoke etmişti.

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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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massacre292 27 Mart 2017 Pazartesi 14:19

Ne kahredeck hammmnııı

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levocan1986 27 Mart 2017 Pazartesi 14:59

taraftarda yuhladı bırakın bu ıslerı

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ZKavasoglu 27 Mart 2017 Pazartesi 14:10

Aziz Yıldırım başkanlığı bırakmadığı sürece bu tip haberleri daha çok göreceğiz. Beni sadece bu kahrediyor, resim değil.

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