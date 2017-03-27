Adanaspor, Galatasaray’dan 3 puan almak istiyor Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Adanaspor’un Brezilyalı oyuncusu Vinicius, Galatasaray deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Yıldırım Kılıç

Vinicius, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor galibiyetinin kendileri için yeniden bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade etti.Bu maçın öncesinde 5 hafta galip gelemediklerini anımsatan Vinicius, "İkinci yarının başında takımımızın iyi bir serisi vardı. Bu seride puanlar kazandıktan sonra iyi oynamamıza rağmen kötü bir seriye girdik. Akhisar Belediyespor galibiyeti bizim için iyi bir sürecin yeniden başlangıcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Vinicius, Galatasaray maçının zor geçeceğini belirterek, büyük bir takıma karşı oynayacaklarını ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduğunu belirtti.Maça iyi hazırlandıklarının altını çizen Vinicius, şöyle devam etti:"Deplasmandan puan veya puanlar alabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray maçında birbirimiz için koşarak, yardım ederek, takım halinde oynayarak Adana’ya 3 puanla dönmek istiyoruz. Maçların ne kadar zor olduğu yada imkansız olduğu artık bizim için söz konusu değil. Artık bunları tartışmıyoruz. Çünkü ben, takım arkadaşlarım, teknik heyet ve yöneticilerimiz takımın TFF 1. Lig’e düşmemesi için çalışıyoruz. Başarılar kazanıp bu ligde kalmaya yardım etmek için buradayız. Dolayısıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aklımızda hep bu var. Kolay olmayacak ama başarabiliriz."Atiker Konyaspor maçında bazı hoş olmayan görüntüler yaşandığını kaydeden 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, şunları söyledi:"Teknik heyet ve başkanımız da başta olmak üzere bütün futbolcu arkadaşlarımız takımın başarısı için ter döküyor. Bu takımı Spor Toto Süper Lig’de tutabilmek için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki istemediğimiz sonuçlar oluyor, biz de üzülüyoruz. Taraftarımız da çok üzülüyor. Çünkü onlar kulüplerini inanılmaz derecede seven insanlar. Bu kolay bir aşk değil, onun için taraftarlarımıza büyük saygı duyuyoruz. Atiker Konyaspor maçındaki hareketler kulübe zarar veriyor. O gün istemediğimiz bir sonuç aldık. Ama taraftarımızın artık böyle şeyler yapmayacağından eminim. Biz son dakikaya, son saniyeye kadar hep birlikte mücadele edeceğiz."Takıma katıldıktan sonra Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe maçını tribünden takip ettiğini aktaran Vinicius, "Maçın bazı anlarında bizim taraftarın Fenerbahçe taraftarından daha fazla bağırdığını, statta sadece onların sesinin yankılandığını duydum. Gördüğüm şeylerden sonra taraftara inanamamıştım. Böyle taraftarla biz çok iyi yerlere oynayabiliriz diye düşünmüştüm. Taraftarımız hala öyle. Ama Atiker Konyaspor maçında yaşananlar bir daha yaşanmazsa hem onlar hem de bizim için çok daha iyi olacak. Çünkü mücadele veriyoruz. Hiç kimsenin mücadeleye zarar vermemesi lazım. Bu takımı beraber kurtaracağız." diye konuştu.Galatasaray ile Adanaspor 3 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Türk Telekom Arena’da karşılaşacak.