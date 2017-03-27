Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 6-11 Nisan tarihlerinde Faroe Adaları’nda oynayacağı 2019 Dünya Kupası Ön Eleme Grup maçlarının aday kadrosu açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Nisan Pazar günü saat 12.30’da Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezinde toplanacak.
Türkiye, seri başı katıldığı ön eleme turunda Faroe Adaları, Karadağ ve Lüksemburg ile eşleşti.

Ön eleme turu oynayacak 16 takımın dörtlü gruba ayrıldığı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak dört takım ile en iyi grup ikincisi FIFA sıralamasında ilk 30’da yer alan takımlara eklenecek.

Teknik Direktör Talat Tuncel yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Selda Akgöz (Trabzon İdmanocağı), Bilgesu Aydın, Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, Sevgi Çınar (Konak Belediyespor), Fatma Işık (Löchgau), Esra Sibel Tezkan (Bergisch Gladbach), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (Schoot Mainz), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Serra Çağan (1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Busem Şeker (Henstedt Ulzburg), Şebnem Taşkan (Bramfelder), Ecem Cumert (Freiburg), Selen Altunkulak, Melike Pekel (Metz), Çağla Korkmaz (Wolfsburg)
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