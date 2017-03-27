Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı

Erzurum’da düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Üniversiteler Kış Spor Oyunları (Ünilig) sona erdi.

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Erzurum’da düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Üniversiteler Kış Spor Oyunları (Ünilig) sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen kış oyunlarına 33 üniversiteden 5 farklı branşta 730 sporcu katıldı.

Palandöken Kayak Merkezi, Olimpik Buz Hokeyi Salonu, Kandilli Kayak Merkezi ve Curling Arena’daki organizasyonda sporcular, buz hokeyi, curling, kayaklı koşu, Alp disiplini ve snowboard branşlarında derece almak için mücadele etti.

Buz hokeyi branşında Atatürk Üniversitesi (AÜ), hem bayanlar hem de erkekler kategorilerinde birinci olarak çifte sevinç yaşadı. Aynı branşta bayanlarda ikinciliği Ankara Hacettepe Üniversitesi, üçüncülüğü de Orta Doğu Teknik Üniversitesi kazanırken, erkeklerde Kocaeli Üniversitesi ikincilik, İstanbul Üniversitesi (İÜ) üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Curlingde AÜ hem bayanlarda hem de erkeklerde birinciliğe ulaştı. Bu branşta Dokuz Eylül Üniversitesi bayanlar kategorisinde ikinci olurken, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Kocaeli Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) üçüncü sırada yer buldu.

Palandöken Kayak Merkezinde yapılan ve renkli görüntülere sahne olan snowboard yarışında da bayanlarda şampiyonluğu Koç Üniversitesi kazanırken, İÜ ikinci, İTÜ üçüncülük kazanan takım oldu. Bu branşın erkekler kategorisinde de AÜ birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci, İÜ de üçüncülüğe ulaştı.

Kayaklı koşunun bayan ve erkekler kategorilerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi birinciliği elde etti. Söz konusu branşta bayanlarda Kayseri Erciyes Üniversitesi ikinci, AÜ de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Erciyes Üniversitesi ikinci, AÜ de üçüncü olarak kupa kaldırdı.

Palandöken’deki Alp disiplini yarışlarında da bayanlarda ilk üçte sırasıyla Koç, Yeditepe ve Erciyes Üniversiteleri yer aldı. Erkeklerde de AÜ’nün birinci tamamladığı yarışlarda ikinci olan İÜ ve üçüncülük elde eden Uludağ Üniversitesi kürsüde yer alan diğer iki takım oldu.

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