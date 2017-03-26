'Yusuf Yazıcı bir yere gitmez' Yusuf Yazıcı’nın adı şimdiden Avrupa devleriyle anılıyor ama yönetimin kafası rahat. Bordo-Mavili idareciler, “Bizim en kıymetli değerlerimizden biri. Kariyerini beraber planlıyoruz. Elbette doğru zamanda doğru yere gider ama önce Trabzonspor dediğini biliyoruz” mesajlarını veriyor.

Yusuf Yazıcı’nın geleceği konusunda



Kısa süre önce sözleşmesi 2022’ye kadar uzatılan genç futbolcunun kariyer planlamasını hep birlikte yaptıklarını ve her oyuncularının en iyi noktalara gelmesini temenni ettiklerini söyleyen Bordo-Mavili idareciler, “Yusuf Yazıcı bizim elimizde büyümüş, bugün adı çok güzel şekilde anılan bir futbolcumuz. Kendisiyle uzun yıllar birlikte ilerlemek istiyoruz. Tabi bu demek değil ki çok cazip, hem onu hem bizi tatmin eden bir teklif olursa elimizden gelen kolaylığı herkese sağlarız. Ancak her fırsatta Yusuf Yazıcı da önceliğinin Trabzonspor olduğunu, önce buralarda iyi işler yapmak istediğini söylüyor. O nedenle bizlerin böyle bir tedirginliği yok” mesajlarını taraftara yolladı. Burak Köse Karadeniz temsilcisinde son dönemde büyük bir çıkışa imza atan ve bu çıkışı sayesinde adı birçok dünya devi ile anılan’nın geleceği konusunda Trabzonspor Yönetimi’nin kafası rahat...Kısa süre önce sözleşmesi 2022’ye kadar uzatılan genç futbolcunun kariyer planlamasını hep birlikte yaptıklarını ve her oyuncularının en iyi noktalara gelmesini temenni ettiklerini söyleyen Bordo-Mavili idareciler, “Yusuf Yazıcı bizim elimizde büyümüş, bugün adı çok güzel şekilde anılan bir futbolcumuz. Kendisiyle uzun yıllar birlikte ilerlemek istiyoruz. Tabi bu demek değil ki çok cazip, hem onu hem bizi tatmin eden bir teklif olursa elimizden gelen kolaylığı herkese sağlarız. Ancak her fırsatta Yusuf Yazıcı da önceliğinin Trabzonspor olduğunu, önce buralarda iyi işler yapmak istediğini söylüyor. O nedenle bizlerin böyle bir tedirginliği yok” mesajlarını taraftara yolladı.

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