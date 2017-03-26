Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

YGS-2 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS 12 Mart 2017 günü yapıldı. YGS - 2 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-2 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS -2 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek.

27 Mart 2017, Pazartesi 11:04 Yorum Yaz
A+ A-
Her yıl milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiği YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS - 2 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 2 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-2 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-2 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YGS 2 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...
 

YGS-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

YGS 2 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık programların hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2
Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2
Anestezi YGS-2
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi YGS-2
Bitki Koruma YGS-2
Biyokimya YGS-2
Boya Teknolojisi YGS-2
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2
Çevre Sağlığı YGS-2
Deri Teknolojisi YGS-2
Diş Protez Teknolojisi YGS-2
Diyaliz YGS-2
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2
Eczane Hizmetleri YGS-2
Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2
Evde Hasta Bakımı YGS-2
Fizyoterapi YGS-2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2
Geoteknik YGS-2
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS-2
Gıda Teknolojisi YGS-2
İlk ve Acil Yardım YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2
Kağıt Teknolojisi YGS-2
Kimya Teknolojisi YGS-2
Kozmetik Teknolojisi YGS-2
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi YGS-2
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2
Laboratuvar Teknolojisi YGS-2
Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS-2
Maden Teknolojisi YGS-2
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği YGS-2
Nükleer Tıp Teknikleri YGS-2
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2
Oto Boya ve Karoseri YGS-2
Otopsi Yardımcılığı YGS-2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2
Perfüzyon Teknikleri YGS-2
Podoloji YGS-2
Polimer Teknolojisi YGS-2
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS-2
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2
Seramik ve Cam YGS-2
Sulama Teknolojisi YGS-2
Süt ve Besi Hayvancılığı YGS-2
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) YGS-2
Yağ Endüstrisi YGS-2
Yaşlı Bakımı YGS-2
 

YGS-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

YGS 2 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) YGS-2
Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) YGS-2
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) YGS-2
Ebelik (Yüksekokul) YGS-2
Ergoterapi (Yüksekokul) YGS-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) YGS-2
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) YGS-2
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) YGS-2
Odyoloji (Yüksekokul) YGS-2
Perfüzyon (Yüksekokul) YGS-2
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) YGS-2

İlişkili Haber

YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!


İlişkili Haber

YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!


İlişkili Haber

YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!


İlişkili Haber

YGS-5 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!


İlişkili Haber

YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!


 
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 