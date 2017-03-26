YGS-2 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS PROGRAMLARIYGS 2 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık programların hepsi aşağıda listelenmektedir.
Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2
Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2
Anestezi YGS-2
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi YGS-2
Bitki Koruma YGS-2
Biyokimya YGS-2
Boya Teknolojisi YGS-2
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2
Çevre Sağlığı YGS-2
Deri Teknolojisi YGS-2
Diş Protez Teknolojisi YGS-2
Diyaliz YGS-2
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2
Eczane Hizmetleri YGS-2
Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2
Evde Hasta Bakımı YGS-2
Fizyoterapi YGS-2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2
Geoteknik YGS-2
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS-2
Gıda Teknolojisi YGS-2
İlk ve Acil Yardım YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2
Kağıt Teknolojisi YGS-2
Kimya Teknolojisi YGS-2
Kozmetik Teknolojisi YGS-2
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi YGS-2
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2
Laboratuvar Teknolojisi YGS-2
Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS-2
Maden Teknolojisi YGS-2
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği YGS-2
Nükleer Tıp Teknikleri YGS-2
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2
Oto Boya ve Karoseri YGS-2
Otopsi Yardımcılığı YGS-2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2
Perfüzyon Teknikleri YGS-2
Podoloji YGS-2
Polimer Teknolojisi YGS-2
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS-2
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2
Seramik ve Cam YGS-2
Sulama Teknolojisi YGS-2
Süt ve Besi Hayvancılığı YGS-2
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) YGS-2
Yağ Endüstrisi YGS-2
Yaşlı Bakımı YGS-2
YGS-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERYGS 2 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) YGS-2
Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) YGS-2
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) YGS-2
Ebelik (Yüksekokul) YGS-2
Ergoterapi (Yüksekokul) YGS-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) YGS-2
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) YGS-2
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik (Yüksekokul) YGS-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) YGS-2
Odyoloji (Yüksekokul) YGS-2
Perfüzyon (Yüksekokul) YGS-2
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) YGS-2
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