YGS-2 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! YGS 12 Mart 2017 günü yapıldı. YGS - 2 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-2 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS -2 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek.

YGS-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

YGS-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

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YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

Özgür Yedek

Her yıl milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiğibu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direkyapmayı düşünüyor. Direkyapacak öğrenciler, '!', '' sorusunun cevabını arıyor.i haberimizde...n hepsi aşağıda listelenmektedir.Acil Durum ve Afet YönetimiAğız ve Diş SağlığıAmeliyathane HizmetleriAnestezi YGS-2Ayakkabı Tasarım ve Üretimi YGS-2Bitki Koruma YGS-2Biyokimya YGS-2Boya Teknolojisi YGS-2Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2Çevre Sağlığı YGS-2Deri Teknolojisi YGS-2Diş Protez Teknolojisi YGS-2Diyaliz YGS-2Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2Eczane Hizmetleri YGS-2Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2Evde Hasta Bakımı YGS-2Fizyoterapi YGS-2Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2Geoteknik YGS-2Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS-2Gıda Teknolojisi YGS-2İlk ve Acil Yardım YGS-2İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2Kağıt Teknolojisi YGS-2Kimya Teknolojisi YGS-2Kozmetik Teknolojisi YGS-2Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi YGS-2Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2Laboratuvar Teknolojisi YGS-2Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS-2Maden Teknolojisi YGS-2Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği YGS-2Nükleer Tıp Teknikleri YGS-2Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2Oto Boya ve Karoseri YGS-2Otopsi Yardımcılığı YGS-2Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2Perfüzyon Teknikleri YGS-2Podoloji YGS-2Polimer Teknolojisi YGS-2Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS-2Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2Seramik ve Cam YGS-2Sulama Teknolojisi YGS-2Süt ve Besi Hayvancılığı YGS-2Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) YGS-2Yağ Endüstrisi YGS-2Yaşlı Bakımı YGS-2in hepsi aşağıda listelenmektedir.Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul)Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)Ebelik (Yüksekokul) YGS-2Ergoterapi (Yüksekokul) YGS-2Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) YGS-2Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) YGS-2Hayvansal Üretim (Yüksekokul) YGS-2Hemşirelik (Yüksekokul) YGS-2Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) YGS-2İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) YGS-2Odyoloji (Yüksekokul) YGS-2Perfüzyon (Yüksekokul) YGS-2Tütün Eksperliği (Yüksekokul) YGS-2