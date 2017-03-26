Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS 12 Mart 2017 günü yapıldı. YGS - 1 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS 1 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek.

27 Mart 2017, Pazartesi 11:06 Yorum Yaz
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Her yıl milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiği YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS - 1 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 1 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-1 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YGS 1 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...
 

YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLECEK 2 YILLIK PROGRAMLAR

YGS 1 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık programların hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS-1
Beton Teknolojisi YGS-1
Bilgi Güvenliği Teknolojisi YGS-1
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1
Bilgisayar Operatörlüğü YGS-1
Bilgisayar Programcılığı YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi YGS-1
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1
Coğrafi Bilgi Sistemleri YGS-1
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri YGS-1
Deniz Ulaştırma ve İşletme YGS-1
Döküm YGS-1
Elektrik YGS-1
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1
Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1
Elektromekanik Taşıyıcılar YGS-1
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1
Elektronik Teknolojisi YGS-1
Elektronörofizyoloji YGS-1
Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1
Enerji Tesisleri İşletmeciliği YGS-1
Gemi İnşaatı YGS-1
Gemi Makineleri İşletme YGS-1
Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1
Harita ve Kadastro YGS-1
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1
İnşaat Teknolojisi YGS-1
İnternet ve Ağ Teknolojileri YGS-1
İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1
İş ve Uğraşı Terapisi YGS-1
Kaynak Teknolojisi YGS-1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1
Makine YGS-1
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1
Mekatronik YGS-1
Metalurji YGS-1
Mobil Teknolojileri YGS-1
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1
Odyometri YGS-1
Optisyenlik YGS-1
Otomotiv Teknolojisi YGS-1
Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS-1
Radyoterapi YGS-1
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi YGS-1
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi YGS-1
Raylı Sistemler Makinistlik YGS-1
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi YGS-1
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği YGS-1
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi YGS-1
Sondaj Teknolojisi YGS-1
Tahribatsız Muayene YGS-1
Tarım Makineleri YGS-1
Tekstil Teknolojisi YGS-1
Tekstil ve Halı Makineleri YGS-1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1
Uçak Teknolojisi YGS-1
Üretimde Kalite Kontrol YGS-1
Web Tasarımı ve Kodlama YGS-1
Yapı Denetimi YGS-1
Yapı Ressamlığı YGS-1
Yapı Tesisat Teknolojisi YGS-1
Yapı Yalıtım Teknolojisi YGS-1
Yat Kaptanlığı YGS-1
 

YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS BÖLÜMLERİ

YGS 1 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Aktüerya (Yüksekokul) YGS-1
Basım Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1
Güverte (Yüksekokul) YGS-1
Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) YGS-1
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) YGS-1
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) YGS-1
Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) YGS-1
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) YGS-1

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