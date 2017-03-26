YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! YGS 12 Mart 2017 günü yapıldı. YGS - 1 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS 1 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek.

YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS - 1 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 1 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-1 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-1 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YGS 1 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...

YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLECEK 2 YILLIK PROGRAMLAR YGS 1 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık programların hepsi aşağıda listelenmektedir.



Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS-1

Beton Teknolojisi YGS-1

Bilgi Güvenliği Teknolojisi YGS-1

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1

Bilgisayar Operatörlüğü YGS-1

Bilgisayar Programcılığı YGS-1

Bilgisayar Teknolojisi YGS-1

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1

Coğrafi Bilgi Sistemleri YGS-1

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri YGS-1

Deniz Ulaştırma ve İşletme YGS-1

Döküm YGS-1

Elektrik YGS-1

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1

Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1

Elektromekanik Taşıyıcılar YGS-1

Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1

Elektronik Teknolojisi YGS-1

Elektronörofizyoloji YGS-1

Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1

Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1

Enerji Tesisleri İşletmeciliği YGS-1

Gemi İnşaatı YGS-1

Gemi Makineleri İşletme YGS-1

Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1

Harita ve Kadastro YGS-1

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1

İnşaat Teknolojisi YGS-1

İnternet ve Ağ Teknolojileri YGS-1

İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1

İş ve Uğraşı Terapisi YGS-1

Kaynak Teknolojisi YGS-1

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1

Makine YGS-1

Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1

Mekatronik YGS-1

Metalurji YGS-1

Mobil Teknolojileri YGS-1

Mobilya ve Dekorasyon YGS-1

Odyometri YGS-1

Optisyenlik YGS-1

Otomotiv Teknolojisi YGS-1

Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS-1

Radyoterapi YGS-1

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi YGS-1

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi YGS-1

Raylı Sistemler Makinistlik YGS-1

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi YGS-1

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği YGS-1

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi YGS-1

Sondaj Teknolojisi YGS-1

Tahribatsız Muayene YGS-1

Tarım Makineleri YGS-1

Tekstil Teknolojisi YGS-1

Tekstil ve Halı Makineleri YGS-1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1

Uçak Teknolojisi YGS-1

Üretimde Kalite Kontrol YGS-1

Web Tasarımı ve Kodlama YGS-1

Yapı Denetimi YGS-1

Yapı Ressamlığı YGS-1

Yapı Tesisat Teknolojisi YGS-1

Yapı Yalıtım Teknolojisi YGS-1

Yat Kaptanlığı YGS-1

YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS BÖLÜMLERİ YGS 1 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.



Aktüerya (Yüksekokul) YGS-1

Basım Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1

Güverte (Yüksekokul) YGS-1

Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) YGS-1

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) YGS-1

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) YGS-1

Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) YGS-1

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) YGS-1



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İlişkili Haber YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! Özgür Yedek Her yıl milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiğibu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direkyapmayı düşünüyor. Direkyapacak öğrenciler, '!', '' sorusunun cevabını arıyor.i haberimizde...n hepsi aşağıda listelenmektedir.Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS-1Beton Teknolojisi YGS-1Bilgi Güvenliği Teknolojisi YGS-1Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1Bilgisayar Operatörlüğü YGS-1Bilgisayar Programcılığı YGS-1Bilgisayar Teknolojisi YGS-1Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1Coğrafi Bilgi Sistemleri YGS-1Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri YGS-1Deniz Ulaştırma ve İşletme YGS-1Döküm YGS-1Elektrik YGS-1Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1Elektromekanik Taşıyıcılar YGS-1Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1Elektronik Teknolojisi YGS-1Elektronörofizyoloji YGS-1Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1Enerji Tesisleri İşletmeciliği YGS-1Gemi İnşaatı YGS-1Gemi Makineleri İşletme YGS-1Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1Harita ve Kadastro YGS-1İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1İnşaat Teknolojisi YGS-1İnternet ve Ağ Teknolojileri YGS-1İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1İş ve Uğraşı Terapisi YGS-1Kaynak Teknolojisi YGS-1Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1Makine YGS-1Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1Mekatronik YGS-1Metalurji YGS-1Mobil Teknolojileri YGS-1Mobilya ve Dekorasyon YGS-1Odyometri YGS-1Optisyenlik YGS-1Otomotiv Teknolojisi YGS-1Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS-1Radyoterapi YGS-1Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi YGS-1Raylı Sistemler Makine Teknolojisi YGS-1Raylı Sistemler Makinistlik YGS-1Raylı Sistemler Yol Teknolojisi YGS-1Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği YGS-1Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi YGS-1Sondaj Teknolojisi YGS-1Tahribatsız Muayene YGS-1Tarım Makineleri YGS-1Tekstil Teknolojisi YGS-1Tekstil ve Halı Makineleri YGS-1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1Uçak Teknolojisi YGS-1Üretimde Kalite Kontrol YGS-1Web Tasarımı ve Kodlama YGS-1Yapı Denetimi YGS-1Yapı Ressamlığı YGS-1Yapı Tesisat Teknolojisi YGS-1Yapı Yalıtım Teknolojisi YGS-1Yat Kaptanlığı YGS-1in hepsi aşağıda listelenmektedir.Aktüerya (Yüksekokul) YGS-1Basım Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-1Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) YGS-1Güverte (Yüksekokul) YGS-1Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) YGS-1Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) YGS-1Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) YGS-1Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) YGS-1Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) YGS-1