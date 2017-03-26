Yeni golcü Janssen

Tottenham’ın Hollandalı yıldızı için sezon sonunda bir teklif daha yapılacak. İngiliz basınına göre Londra ekibi, geçtiğimiz yaz transfer ettiği Janssen’i lig bitiminde gözden çıkaracak.
Golcü oyuncu da 2018 Dünya Kupası’nı düşünerek, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Şimdiden yeni bir forvet arayan Tottenham’da forma şansı bulma ihtimali, yeni sezonda daha da az olacak.
Galatasaray Yönetimi, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncuyu ikna etmedeki en büyük kozu ise, Janssen’in vatandaşı De Jog ile Sneijder olacak.
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