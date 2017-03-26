Trabzonspor'a genç golcü! Dawid Kownacki

Trabzonspor Teknik irektörü Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak milli arada boş durmadı
Kazak Polonya ile İtalya arasında oynanan U-21 maçını takip etti. Yanal'ın yardımcısı, konuk ekip İtalya'nın 2-1 kazandığı maçta Polonya'nın golünü atan Dawid Kownacki'yi beğendi.
Lech Poznan'da oynayan ve bu sezon ligde 19 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki oyuncu için rapor hazırlayan Kazan, gözlemlerini tecrübeli teknik adama sundu.
Sezon sonuna kadar takip edilecek olan genç satnraforun performansına göre yaz döneminde kendisiyle ilgili karar netleştirilecek. (Trabzonajans)
Maşallah yardımcıda çok sır tutan biriymiş!!!! Trabzonspor içinmi oyuncu bakmış belli değil.