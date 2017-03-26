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Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Trabzonspor'a genç golcü! Dawid Kownacki

Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak, Polonyalı golcü Dawid Kownacki'yi beğendi.20 yaşındaki Dawid Kownacki bu sezon Polonya Ligi'nde 19 maçta 9 gol attı.   

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Trabzonspor Teknik  irektörü Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak milli arada boş durmadı
 
Kazak Polonya ile İtalya arasında oynanan U-21 maçını takip etti. Yanal'ın yardımcısı, konuk ekip İtalya'nın 2-1 kazandığı maçta Polonya'nın golünü atan Dawid Kownacki'yi beğendi.
 
Lech Poznan'da oynayan ve bu sezon ligde 19 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki oyuncu için rapor hazırlayan Kazan, gözlemlerini tecrübeli teknik adama sundu. 
 
Sezon sonuna kadar takip edilecek olan genç satnraforun performansına göre yaz döneminde kendisiyle ilgili karar netleştirilecek. (Trabzonajans)
Trabzonspor

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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clearfix
suat trabzon 27 Mart 2017 Pazartesi 09:42

Maşallah yardımcıda çok sır tutan biriymiş!!!! Trabzonspor içinmi oyuncu bakmış belli değil.

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