Trabzonspor'a genç golcü! Dawid Kownacki Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak, Polonyalı golcü Dawid Kownacki'yi beğendi.20 yaşındaki Dawid Kownacki bu sezon Polonya Ligi'nde 19 maçta 9 gol attı.

Yakup Çınar

'ın yardımcısımilli arada boş durmadıKazak Polonya ile İtalya arasında oynanan U-21 maçını takip etti. Yanal'ın yardımcısı, konuk ekip İtalya'nın 2-1 kazandığı maçta Polonya'nın golünü atan'yi beğendi.'da oynayan ve bu sezon ligde 19 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki oyuncu için rapor hazırlayan Kazan, gözlemlerini tecrübeli teknik adama sundu.Sezon sonuna kadar takip edilecek olan genç satnraforun performansına göre yaz döneminde kendisiyle ilgili karar netleştirilecek. (Trabzonajans)