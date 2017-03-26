Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Şanlıurfa Memleketspor 1 - 3 İnegöl Belediyespor

Voleybol Efeler Ligi’nin 22. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor’u 3-1 yendi.

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Voleybol Efeler Ligi’nin 22. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor’u 3-1 yendi.

Salon: GAP Arena
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Halit Cerid
Şanlıurfa Memleketspor: İmambakır Dulundu, Mert Tetik, Şükrü Kara, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Metin Durmuş (Mete Güngör, Berke Tan, Cem Köy, Kaan Susam)
İnegöl Belediyespor: Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Mehmet Almaz, Cansın Çınar, Ayhan Tunç, Özer Özger (Gazmend, Caner Demirci, Caner Çiçekoğlu, Niels, Görkem Sertel)
Setler: 28-30, 16-25, 25-17, 20-25
Süre: 98 dakika (30, 22, 22, 24)

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