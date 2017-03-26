Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Osmanlıspor - Boluspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor’a 2-1 yenildi.

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Osmanlı Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip Boluspor, savunma oyuncusu Ramazan Sal’ın kazanılan köşe vuruşu sonrası attığı kafa golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti.

Andre Santos’un 45. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran TFF 1. Lig temsilcisi, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Osmanlıspor, 82. dakikada Rumen golcüsü Rusescu ile farkı bire indirdi: 1-2.

Boluspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Osmanlıspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmada tüm oyunculara şans vermeye çalıştı.

AA
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