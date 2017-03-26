Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini sonlandıracak!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen mali genel kurulda üyelikten ihraç talepleri oy çoğunluğuyla reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in durumunu görüşmek için olağanüstü toplanan yönetim kurulu, iki eski futbolcuyu üyelikten ihraç etmenin yolunu buldu.

26 Mart 2017, Pazar 17:32 Yorum Yaz
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Galatasaray'da yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihracının oy çoğunluyla reddedilmesinin yankıları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç başta olmak üzere, özellikle siyasi camianın tepkisini çeken Sarı-Kırmızılılar'da yönetim olağanüstü toplanma kararı aldı.

Bu acil durum toplantısında iki ismin üyelikten ihracı için alternatifler masaya yatırıldı.

Tüzüğü detaylı bir şekilde inceleyen yönetim kurulu, genel kurulun toplanmasına gerek kalmadan, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini düşürecek o maddeyi ortaya çıkardı.

Galatasaray Tüzüğü gereği, üyelik aidatlarını 6 yıl ödemeyen kişiler, üyelikten ihraç edilemese de, bu kişilerin üyeliği sonlandırılabiliyor.

Bu maddeyi koz olarak kullanacak yönetim, genel kurulun ihraç edilmemesi yönünde oy kullandığı Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten uzaklaştıracak.

3 bin kişinin daha üyelikleri tehlikede

Öte yandan tıpkı Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi 6 yıldır aidatlarını ödemeyen yaklaşık 3 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yönetim kurulunun bu madde üzerinden Şükür ve Erdem'i kulüpten uzaklaştırması halinde bu 3 bin kişi de aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

Serdar Dinçbaylı
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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sampiyonGalatasaray 26 Mart 2017 Pazar 16:21

En dogrusunu yapmislar fetöcüleri kollamak Galatasaraya ve Türkiyeye ihanettir.

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G7Q17 26 Mart 2017 Pazar 17:03

Tayip gozunuzu iyi korkutmus valla :-)))

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fkulluk@gmail.com 26 Mart 2017 Pazar 18:28

iktidarın korkusunda alınan karar gözleri korkmuş bunların

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sanchez91 26 Mart 2017 Pazar 18:48

nefret klübü gs

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isirgan 26 Mart 2017 Pazar 19:34

Darısı Bülent Arınç, Abdullah Gül, ve Melih'in başına.

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zwat 26 Mart 2017 Pazar 19:41

Gs ye çalınan bu lekeden acele sıyrılın yoksa benim gibi milyon galatasayralinin ahini alırsınız. Devlet baskı kurmasına gerek yok Galatasaray vatan haini barındıramaz bitti.

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Gloria 26 Mart 2017 Pazar 19:43

Devlet baba Galatasaray'ın o staddan daha değerli olan arsasını aldı karşılığında hem de kar ederek ve kar payını paylaşmayarak

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loewenjaeger 26 Mart 2017 Pazar 20:13

Okuma yazmasi olan biri su tüzügü bir kere okusa, üye olma vasfini yitiren bu iki kisinin üyelikten, oylama olmadan, tüzük geregi düsürülmesi gerektigini bilirdi. Skandaldan erken dönülmüs. Hakan ve Arif`in bagli oldugu yapidan darbe yemis kisilerin, sirf politik yaklasimdan dolayi oylamada ret vermesini kendi icindeki tezatliklarina yorumluyorum.

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Devir_besiktas_devri 27 Mart 2017 Pazartesi 12:35

Turkiye de hic bir stadyum arsasi kulubun degildir!!! Kimin arsasini almis oluyor pardon??

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