Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini sonlandıracak!

Galatasaray'da yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihracının oy çoğunluyla reddedilmesinin yankıları sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç başta olmak üzere, özellikle siyasi camianın tepkisini çeken Sarı-Kırmızılılar'da yönetim olağanüstü toplanma kararı aldı.
Bu acil durum toplantısında iki ismin üyelikten ihracı için alternatifler masaya yatırıldı.
Tüzüğü detaylı bir şekilde inceleyen yönetim kurulu, genel kurulun toplanmasına gerek kalmadan, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini düşürecek o maddeyi ortaya çıkardı.
Galatasaray Tüzüğü gereği, üyelik aidatlarını 6 yıl ödemeyen kişiler, üyelikten ihraç edilemese de, bu kişilerin üyeliği sonlandırılabiliyor.
Bu maddeyi koz olarak kullanacak yönetim, genel kurulun ihraç edilmemesi yönünde oy kullandığı Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten uzaklaştıracak.
3 bin kişinin daha üyelikleri tehlikede
Öte yandan tıpkı Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi 6 yıldır aidatlarını ödemeyen yaklaşık 3 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yönetim kurulunun bu madde üzerinden Şükür ve Erdem'i kulüpten uzaklaştırması halinde bu 3 bin kişi de aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.
Serdar Dinçbaylı