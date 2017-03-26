Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini sonlandıracak! Galatasaray'da dün gerçekleştirilen mali genel kurulda üyelikten ihraç talepleri oy çoğunluğuyla reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in durumunu görüşmek için olağanüstü toplanan yönetim kurulu, iki eski futbolcuyu üyelikten ihraç etmenin yolunu buldu.

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'da yurtdışına kaçan eski futbolcularve'in kulüp üyeliğinden ihracının oy çoğunluyla reddedilmesinin yankıları sürüyor.Gençlik ve Spor Bakanıbaşta olmak üzere, özellikle siyasi camianın tepkisini çeken Sarı-Kırmızılılar'da yönetim olağanüstü toplanma kararı aldı.Bu acil durum toplantısında iki ismin üyelikten ihracı için alternatifler masaya yatırıldı.Tüzüğü detaylı bir şekilde inceleyen yönetim kurulu, genel kurulun toplanmasına gerek kalmadan,ve'in üyeliklerini düşürecek o maddeyi ortaya çıkardı.Tüzüğü gereği, üyelik aidatlarını 6 yıl ödemeyen kişiler, üyelikten ihraç edilemese de, bu kişilerin üyeliği sonlandırılabiliyor.Bu maddeyi koz olarak kullanacak yönetim, genel kurulun ihraç edilmemesi yönünde oy kullandığı Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten uzaklaştıracak.Öte yandan tıpkı Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi 6 yıldır aidatlarını ödemeyen yaklaşık 3 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yönetim kurulunun bu madde üzerinden Şükür ve Erdem'i kulüpten uzaklaştırması halinde bu 3 bin kişi de aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.