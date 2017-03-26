Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Filipovski: Savaştık, kazandık!

Banvit Başantrenörü Filipovski: "Bugün iyi savaştık ve maçı kazandık." dedi.

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Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski , Gaziantep Basketbol’u 83-77 yendikleri maçta iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi.

Filipovski, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini ancak oyuncularının verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini belirtti. Rakip Gaziantep Basketbol’un özellikle savunmada iyi işler yaptığını ifade eden Filipovski, "Bugün iyi savaştık ve maçı kazandık. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol cephesi

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise Banvit’in güçlü bir takım olduğunu aktardı. İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Dedas, şunları kaydetti:

"Bence bu sezonun, bütçe ile performansı kıyaslarsak en iyi iki takımının mücadelesiydi. Maçın sonunda bizden daha şanslılardı. Sezonun genelinde de Banvit’e şans diliyorum. Basketbolu güzel oynayan iki takımın ileride daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum."
 
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