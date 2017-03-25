Tokat Belediye Plevne: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.
Salon: Hüseyin Akbaş
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yasin Okumuş
Tokat Belediye Plevne: Atanasov, Murat Palavar, Statsenko, Arslan Ekşi, Hakan Polat, Gorchaniuk (Semih Çelik, Orçun Ergün, Hasan Balcıoğlu, Andaç Kapan, Taner Kabakçı)
Galatasaray HDI Sigorta: Murathan Kısal, Halil Yücel, Bartman, Hüseyin Koç, Emin Gök, Tuia (Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Berkay Özdemir, Doğukan Ulu, Adis)
Setler: 21-25, 16-25, 25-19, 20-25
Süre: 99 dakika (27, 24, 25, 23)
AA