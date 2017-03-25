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Simon Kjaer'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

26 Mart 2017, Pazar 12:20 Yorum Yaz
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Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Danimarka basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ekonomik gerekçeler ile 30 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği belirtildi.

Simon Kjaer'in kulüp bulmakta zorlanmayacağı ve adının Chelsea, Milan, Inter ve Monaco ile anıldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kjaer ise, "Büyük kulüplerle ne zaman adım geçse, bu benim için pozitif bir durum oluyor. Bu, işimi iyi yaptığımın göstergesi" ifadesini kullanırken, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu da belirtti ve "Büyük bir kulüpteyim ve mutluyum. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var. Ve şu anda odaklandığım tek şey bu" dedi.

Ajansspor

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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1Andre Dos Santos1 26 Mart 2017 Pazar 01:50

30 yaşında? seneye 36 olur heralde. Kjaer 27 yaşında daha ! 30 yazmışsınız

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