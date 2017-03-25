Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Milli Kartallar uçuşa geçti

Beşiktaş’ın yıldızları, milli takımlarında şov yaptı. Cenk Tosun, Finlandiya karşısında attığı 2 golle Ay-Yıldızlılar’a galibiyeti getirirken Kartal’ın bir başka forveti Aboubakar, Kamerun’un Tunus’u 1-0 yendiği maçta zafer sayısına imza attı.

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Spor Toto Süper Lig’e milli ara verilmesinin ülkelerinin takım kamplarına giden Beşiktaşlılar, önceki güne damga vurdu. Türkiye’nin I Grubu’nda Finlandiya’yı 2-0’lık skorla geçtiği mücadelede 9 ve 13. dakikalarda attığı gollerle yıldızını parlatan Cenk Tosun, Ay-Yıldızlılar’a Rusya yolunda kritik bir zafer kazandırdı. Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde attığı 16 golle krallık yarışında haftalardır önde bulunan Tosun, Kırmızı-Beyazlılar’a da hayat verdi.

Abou, moral buldu

Kamerun Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, ülkesine hayat vermeye devam ediyor. Önceki akşam Kamerun’un Tunus’u deplasmanda 1-0 yendiği hazırlık maçında da sahneye çıkan Aboubakar, 14. dakikada attığı klas golle takımına galibiyete taşıyan isim oldu. Beşiktaş’taki son 2 karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Abou, bu galibiyetle moral buldu.

Mitrovic’ten geçit yok

Siyah-Beyazlılar’a ara transfer döneminde 4.2 milyon Euro karşılığında Rijeka’dan transfer edilen Matej Mitrovic, önceki akşam Dünya Kupası Elemeleri’nde Hırvatistan’ın Ukrayna’yı ağırladığı mücadeleye ilk 11’de başladı. 90 dakika sahada kalan başarılı stoper, savunma hattında yaptığı başarılı hamlelerle rakip takımın hücumcularına geçit vermedi ve Hırvatistan, Nikola Kalinic’ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.   







 
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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esquiry 26 Mart 2017 Pazar 12:39

BJK nın oyuncuları sanırım BJK den sona milli takımlarındada degısılmez ısımler olucak bravo baskan adı sanı duyulmamıs oyuncuları getırmeye basladın ve cıkıs yakalıyorlar...

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