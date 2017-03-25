Igor Tudor'dan savunma dersleri Milli arada yoğun tempoda çalışan Sarı-Kırmızılılar’da, teknik direktör Igor Tudor özellikle defans üzerinde duruyor. Savunma oyuncularıyla yakından ilgilenen Hırvat çalıştırıcı, 3’lü sistemi adeta ezberletiyor.

Caner Kolağasıgil

maçının hazırlıklarına ara vermeden devam eden’da,rüzgarı esiyor. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü milli arada çalışmala temposunu iyice artırırken, özellikle savunma üzerinde duruyor. Taktiksel idmanlarda defans oyuncularını sık sık uyaran ve 3-4-3 sistemini adeta ezberleten Hırvat çalıştırıcı, Hakan Balta, Koray ve Semih üçlüsünün yanı sıra Cavanda, Carole, Sabri’yle de özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Trabzonspor maçında yenilen golleri hatırlatan Tudor, benzer hataların kalan 9 maçlık lig periyodunda yapılmamasını istedi.Hücuma çıkışlarda savunma hattının da orta alana kadar gelmesi gerektiğinin altını çizen Tudor, geriye dönüşlerde ise en az 7-8 oyuncunun topun arkasında kalmasını gerektiğini oyuncularına anlatıyor. Bu sezon hava toplarından ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray defansı, Tudor yönetiminde bu sorunu nispeten çözse de ligde onunla çıktığı 5 maçta kalesinde toplam 8 gol gördü.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah tek idman yapan Galatasaray’da futbolcuların hırslı görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Antrenmanın ana bölümünde yediye yedi oynanan çift kale maç kıran kırana geçerken, özellikle Yasin Öztekin ve Jouse performanslarıyla fark yarattı. Çalışmaya milli takımlarda bulunan Bruma, Muslera, Sneijder, Podolski, Ahmet Çalık ve Selçuk İnan’ın yanı sıra tedavileri süren Sinan Gümüş ile Chedjou katılmadı.