Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Çanakkale Belediyespor-Seramiksan: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Çanakkale Belediyespor, Seramiksan’ı 3-0 yendi.

Yorum Yaz
A+ A-
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Çanakkale Belediyespor, Seramiksan’ı 3-0 yendi.

Çanakkale Belediyespor: 3 - Seramiksan: 0
Salon: Anafartalar
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Ceren Çınar)
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Selime İlyasoğlu, Krsmanovic (Elif Kavrar, Gamze Türk, Sıla Çalışkan, Nikolova, Gamze Ergin, Sedef Sazlıdere)
Setler: 25-21, 25-16, 25-22
Süre: 77 dakika (24, 24, 29)


 
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 