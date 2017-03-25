Çanakkale Belediyespor-Seramiksan: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Çanakkale Belediyespor, Seramiksan’ı 3-0 yendi.
Çanakkale Belediyespor: 3 - Seramiksan: 0
Salon: Anafartalar
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Ceren Çınar)
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Selime İlyasoğlu, Krsmanovic (Elif Kavrar, Gamze Türk, Sıla Çalışkan, Nikolova, Gamze Ergin, Sedef Sazlıdere)
Setler: 25-21, 25-16, 25-22
Süre: 77 dakika (24, 24, 29)