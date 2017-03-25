Boğalar’da seri 58 maç G Grubu’nda ağırladığı İsrail’i Silva, Vitolo, Costa ve Alcantara’nın golleriyle 4-1 mağlup eden ve puanını 13’e yükselterek Rusya’daki finallere bir adım daha yaklaşan Boğalar, elde ettiği bu galibiyetle Dünya kupası elemelerinde oynadığı son 58 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu.





Öte yandan maçta 1 gol kaydeden David Silva da 29 gollü Fernando Hierro’yu yakalayarak İspanya formasıyla en fazla gol atan 4. oyuncu oldu. Listenin ilk sırasında ise 59 gollü David Silva yer alıyor. Caner Kolağasıgil 2018 Dünya Kupası Elemeri’nde İspanya rüzgarı esmeye devam ediyor. G Grubu’nda ağırladığı İsrail’i Silva, Vitolo, Costa ve Alcantara’nın golleriyle 4-1 mağlup eden ve puanını 13’e yükselterek Rusya’daki finallere bir adım daha yaklaşan Boğalar, elde ettiği bu galibiyetle Dünya kupası elemelerinde oynadığı son 58 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu.Öte yandan maçta 1 gol kaydeden David Silva da 29 gollü Fernando Hierro’yu yakalayarak İspanya formasıyla en fazla gol atan 4. oyuncu oldu. Listenin ilk sırasında ise 59 gollü David Silva yer alıyor.