Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Barcelona’da Cruyff’un adı yaşatılacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, geçen yıl hayatını kaybeden efsane oyuncusu ve teknik direktörü Johan Cruyff’un adını antrenman tesisinde yapılacak stada verecek.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, geçen yıl hayatını kaybeden efsane oyuncusu ve teknik direktörü Johan Cruyff’un adını antrenman tesisinde yapılacak stada verecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ciutat Esportiva antrenman tesisinde yapılacak stada "Johan Cruyff" adının verileceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca yeniden yapılacak Camp Nou’da Hollandalı efsane futbol adamının heykelinin yer alacağı, Barcelona müzesinde ise Cruyff’un hayatına ve Katalan ekibindeki dönemine adanan bir serginin açılacağı ifade edildi. Bu bölümdeki en değerli 2 parçanın, Cruyff’un ailesi tarafından kulübe bağışlanan 1974 Ballon d’Or ödülü ve 9 numaralı forma olacağı kaydedildi.

Barcelona ile oyuncu ve teknik direktör olarak birçok şampiyonluk yaşayan Cruyff, geçen yıl 68 yaşında hayatını kaybetmişti.
 
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