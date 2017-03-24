Türkiye Milli takım puan durumu 2018

A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde final maçları başladı. Türkiye-Finlandiya maçı öncesinde en çok merak edilen şey puan durumuydu. 10 maçlık maratonun ilk 4 maçında hedefine ulaşamayan Ay-Yıldızlılar, bundan böyle her maçını kritik şartlarda oynayacak. Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda'nın ardından 4. sırada yer alan Türkiye A Milli Takımı, rakiplerinin birbirleri ile oynayacağı mart-haziran periyodunda üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor. Finlandiya sonrası haziran ayında Kosova ile deplasmanda oynayacak olan Ay-Yıldızlılar, puanını 10'a yükseltip grupta daha iddialı konuma gelmeyi planlıyor.
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Son maçlar öncesi grupta 10 puanlı Hırvatistan'ın liderliği devam ederken, Ukrayna 8 puanla ikinci sırada, İzlanda 7 puanla üçüncü sırada yer almıştı. A Milli Takım'ın 5 puanla 4. sıradaydı. Ay-Yıldızlılar'ın 2-0'lık galibiyeti sonrası durum biraz daha değişti.
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ÖZET | Türkiye-Finlandiya maç sonucu: 2-0
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 5. maçlar sonunda puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y P
1.HIRVATİSTAN 5 4 1 0 11 1 13
2.İZLANDA 5 3 1 1 8 6 10
3.UKRAYNA 5 2 2 1 7 4 8
4.TÜRKİYE 5 2 2 1 7 5 8
5.FİNLANDİYA 5 0 1 4 3 8 1
6.KOSOVA 5 0 1 4 2 14 1
Türkiye-Finlandiya maçı özetiTürkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki en kilit maçlarından birinde Finlandiya ile karşılaştı. 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası yolunda bu gece bizim için en kritik viraj olan Finlandiya karşılaşmasında hata yapmadık ve mücadeleyi ilk yarıda bulduğumuz gollerle 2-0 galip bitirdik
Dakika 9'da Olcay Şahan'ın asistinde golü atan Cenk Tosun skoru 1-0'a getirdi. Dakila 13'de Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Cenk Tosun'un kendisinin 2. golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken mücadele 2-0 sona erdi.
Türkiye bu üç puanla puanını 8'e çıkarttı. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.
Türkiye-Finlandiya maçından dakikalar...
Mücadelede ilk düdük çaldı.
5. dakikada Finlandiya maçın ilk pozisyonunu yakaladı. Robin Lod'un ceza alanındaki şutunda savunmadan seken topa hareketlenen Perparim Hetemaj'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.
GOOOOLLL! Dakika 9'da Milli takımımız Cenk Tosun'un golü ile mücadelede 1-0'lık üstünlüğü yakaladı! İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada ön direkte Olcay Şahan topa dokunarak topu arka diğere gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cenk Tosun rahat bir şekilde golü attı.
GOOOOLLLL! Akın akın geliyoruz! Milli takım dakika 13'de skoru Cenk Tosun'un attığı golle 2-0'a getirdi. Selçuk İnan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde kafayı vuran Cenk golü buldu.
İlk 25 dakika oyunun kontrolü tamamen Türkiye A Milli Takımımız'da.
Dakika 34'de Yunus Mallı ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta çıktı.
Dakika 38'de orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Paulus Arajuuri Cenk Tosun'a sert bir müdahalede bulundu. Paulus Arajuuri bu müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Jesus Gil Manzano tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
BÜYÜK TEHLİKE! Dakika 42'de Finlandiya gole yaklaştı. Teemu Pukki'nin pasıyla topla buluşan Perparim Hetemaj'nın ceza sahası içerisinden şutunu çekti. Top direkten döndü.
Türkiye - Finlandiya maçının ilk yarısı sona erdi. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var.
Mücadelede ikinci yarı başladı.
Dakika 48'de sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortada Finlandiya savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
63. dakikada ilk oyuncu değişikliğimizi yapıyoruz. Yunus Mallı yerini Okay Yokuşlu'ya bıraktı.
67. dakikada Finlandiya'da bir oyuncu değişikliği yaptı. Sakari Mattila oyundan çıkarken, Moshtagh Yaghoubi oyuna dahil oldu.
69. dakikada Perparim Hetemaj'ın sol taraftan ceza alanına gönderdiği orta savunmamızdan sekti ve Moshtagh Yaghoubi'nin önünde kaldı. Moshtagh Yaghoubi'nin şutunda top Mehmet Topal'dan geri geldi.
Mücadelenin son bölümleri hareketsiz geçti. 90 dakika A Milli Takımımız'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Dünya Kupası elemeleri statüsü
Türkiye'nin de mücadele ettiği Dünya Kupası Elemeleri Statüsü merak konusu. '2018 Dünya Kupası Statüsü' başlığı altında düzenlenecek yeni uygulamaya göre Avrupa'dan ev sahibi Rusya dışında toplam 13 takım 2018 finallerine gidecek. Peki Rusya 2018'e nasıl gidilir? İşte yanıtları..
2018 Dünya Kupası Finalleri Statüsü... Rusya'nın ev sahipliğinde önümüzdeki yıl yaz aylarında yapılacak organizasyona gitmek için Avrupa elemelerinde tam 52 takım mücadele ediyor. Rusya 'ev sahibi' sıfatı ile turnuvaya direkt olarak katılıyor. Elemelerde ter döken 52 Avrupa ülkesi farklı 6 torbadan grupları oluşturdu. Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılabildi. Türkiye'nin mücadele ettiği I Grubu'nda 1. torbadan Hırvatistan, 2. torbadan İzlanda, 3. torbadan Ukrayna geldi. 5. torbadan Finlandiya'nın yer aldığı I Grubu'na 6. torbadan gelen takım yoktu. Sonrasında Kosova'nın bağımsızlığını ilan edip, FIFA'nın ve UEFA'nın onayı ile elemelere dahil edilmesi sonrasında 5'li olan grup, 6 takımlı haline geldi. Kosova gibi sonradan organizasyona dahil olan Gibraltar ise H Grubu'na katıldı. Kosova'nın bizim grubumuzda yer almasının önemli nedenlerinden biri ise güvenlik gerekçeleriydi. Bosna Hersek ve Sırbistan ile rakip olmaması amaçlanan Kosova için I Grubu en ideal olanıydı.
Peki 2018 Dünya Kupası Finalleri statüsü nasıl?
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyona katılabilmek için 9 farklı grupta pozisyon elde edebilmek önemli. Gruplarını lider olarak bitirecek takımlar, Dünya Kupası Finalleri'ne doğrudan gitmeye hak kazanacak. 9 grupta ikinci olanlar ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. 9 ülke arasında en son sırada yer alan, bir başka deyişle 'en kötü ikinci' otomatiktan organizasyona veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı kazanacak. (İkinci takımların belirlenmesinde unsurlar şu şekilde sıralanacak: 1- Puanı daha fazla olan, 2- Gol averajı daha iyi olan, 3- Daha fazla gol atan...)
Kura çekimi sonrası 8 takım, iki ayaklı Play-Off maçları oynayacak. İlk maçlar 9-11 Kasım'da, ikinci maçlar 12-14 Kasım'da iç ve dış sahada oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran 4 takım daha gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile birlikte 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.
Milli Takım fikstür / 2018 fikstürü
A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Fikstürü... 2018 elemeleri fikstürü... A Milli Takım'ın fikstürü nasıl? Türkiye-Finlandiya maçı sonrası Ay-Yıldızlılar'ı grupta zorlu maçlar bekliyor. Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda, Finlandiya ve Kosova ile birer kez oynayan milliler, bu maçların rövanşlarına çıkacak. İşte millilerin fikstürü..
2018 Dünya Kupası fikstürü hayli zorlu olan A Milli Takım, 10 maçın 5'ini tamamladı. Fikstüründe zorlu maçlar kadar iç sahadaki Kosova ve Finlandiya gibi kolay maçları da oynayan Fatih Terim ve öğrencileri için bundan sonraki her maç final. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'nda yer alan Türkiye, rakiplerini saf dışı bırakarak 2018 Rusya'ya gitmeyi planlıyor. Türkiye grubuna deplasmandaki Hırvatistan beraberliği ile başlamış, sonrasında iç sahada Ukrayna ile berabere (2-2) kalmıştı. İlk iki maçtaki beraberlikler sonrası İzlanda ile deplasmanında eli boş kalan milliler, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıymıştı. Ay-Yıldızlılar, gruptaki 4. maçında ise Kosova'yı Antalya'da 2-0'lık skorla devirmişti.
A Milliler'ın dünya kupası elemeleri grup fikstürü şu şekilde:
11.06.2017 19:00
FİNLANDİYA-UKRAYNA
KOSOVA-TÜRKİYE
İZLANDA-HIRVATİSTAN
02.09.2017 19:00
FİNLANDİYA-İZLANDA
HIRVATİSTAN-KOSOVA
UKRAYNA-TÜRKİYE
05.09.2017 21:45
KOSOVA-FİNLANDİYA
İZLANDA-UKRAYNA
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN
06.10.2017 21:45
KOSOVA-UKRAYNA
HIRVATİSTAN-FİNLANDİYA
TÜRKİYE-İZLANDA
09.10.2017 21:45
İZLANDA-KOSOVA
FİNLANDİYA-TÜRKİYE
UKRAYNA-HIRVATİSTAN