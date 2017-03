Türkiye Milli takım puan durumu 2018 2018 elemeleri.. Dünya Kupası elemeleri... Milli takım puan durumu nasıl? Dünya kupası elemelerinde puan durumu nasıl? Bu sorular cevabını en çok merak edilenler. Bu soruların cevabı Türkiye-Finlandiya maçı sonrası daha da netleşti. Milliler rakibini 2-0 yenip, iddiasını devam ettirdi. Gruptaki diğer maçların ardından puan durumu değişti. İşte detaylar..

İlişkili Haber

Türkiye-Moldova (CANLI)

İlişkili Haber

ÖZET | Türkiye-Finlandiya maç sonucu: 2-0

Türkiye-Finlandiya maçı özeti

Türkiye'nin de mücadele ettiği Dünya Kupası Elemeleri Statüsü merak konusu. '2018 Dünya Kupası Statüsü' başlığı altında düzenlenecek yeni uygulamaya göre Avrupa'dan ev sahibi Rusya dışında toplam 13 takım 2018 finallerine gidecek. Peki Rusya 2018'e nasıl gidilir? İşte yanıtları..



Peki 2018 Dünya Kupası Finalleri statüsü nasıl?

Milli Takım fikstür / 2018 fikstürü

Yakup Çınar

'ın'nde final maçları başladı.öncesinde en çok merak edilen şey puan durumuydu. 10 maçlık maratonun ilk 4 maçında hedefine ulaşamayan, bundan böyle her maçını kritik şartlarda oynayacak. Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda'nın ardından 4. sırada yer alan, rakiplerinin birbirleri ile oynayacağı mart-haziran periyodunda üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.sonrası haziran ayında Kosova ile deplasmanda oynayacak olan, puanını 10'a yükseltip grupta daha iddialı konuma gelmeyi planlıyor.Son maçlar öncesi grupta 10 puanlı Hırvatistan'ın liderliği devam ederken, Ukrayna 8 puanla ikinci sırada, İzlanda 7 puanla üçüncü sırada yer almıştı.'ın 5 puanla 4. sıradaydı. Ay-Yıldızlılar'ın 2-0'lık galibiyeti sonrası durum biraz daha değişti.'nda 5. maçlar sonunda puan durumu şöyle:1.HIRVATİSTAN 5 4 1 0 11 1 132.İZLANDA 5 3 1 1 8 6 103.UKRAYNA 5 2 2 1 7 4 85.FİNLANDİYA 5 0 1 4 3 8 16.KOSOVA 5 0 1 4 2 14 1'ndaki en kilit maçlarından birinde Finlandiya ile karşılaştı. 2018'de Rusya'da yapılacakyolunda bu gece bizim için en kritik viraj olan Finlandiya karşılaşmasında hata yapmadık ve mücadeleyi ilk yarıda bulduğumuz gollerle 2-0 galip bitirdikDakika 9'da Olcay Şahan'ın asistinde golü atan Cenk Tosun skoru 1-0'a getirdi. Dakila 13'de Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Cenk Tosun'un kendisinin 2. golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken mücadele 2-0 sona erdi.Türkiye bu üç puanla puanını 8'e çıkarttı. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.Finlandiya maçın ilk pozisyonunu yakaladı. Robin Lod'un ceza alanındaki şutunda savunmadan seken topa hareketlenen Perparim Hetemaj'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.Milli takımımız'un golü ile mücadelede 1-0'lık üstünlüğü yakaladı! İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada ön direkte Olcay Şahan topa dokunarak topu arka diğere gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cenk Tosun rahat bir şekilde golü attı.! Akın akın geliyoruz! Milli takım dakika 13'de skoru'un attığı golle 2-0'a getirdi. Selçuk İnan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde kafayı vuran Cenk golü buldu.Dakika 34'de Yunus Mallı ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta çıktı.Dakika 38'de orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Paulus Arajuuri Cenk Tosun'a sert bir müdahalede bulundu. Paulus Arajuuri bu müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Jesus Gil Manzano tarafından sarı kartla cezalandırıldı.'de Finlandiya gole yaklaştı. Teemu Pukki'nin pasıyla topla buluşan Perparim Hetemaj'nın ceza sahası içerisinden şutunu çekti. Top direkten döndü.de sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortada Finlandiya savunması topu uzaklaştırmayı başardı.da ilk oyuncu değişikliğimizi yapıyoruz. Yunus Mallı yerini Okay Yokuşlu'ya bıraktı.Finlandiya'da bir oyuncu değişikliği yaptı. Sakari Mattila oyundan çıkarken, Moshtagh Yaghoubi oyuna dahil oldu.Perparim Hetemaj'ın sol taraftan ceza alanına gönderdiği orta savunmamızdan sekti ve Moshtagh Yaghoubi'nin önünde kaldı. Moshtagh Yaghoubi'nin şutunda top Mehmet Topal'dan geri geldi.Rusya'nın ev sahipliğinde önümüzdeki yıl yaz aylarında yapılacak organizasyona gitmek içintam 52 takım mücadele ediyor. Rusya 'ev sahibi' sıfatı ile turnuvaya direkt olarak katılıyor. Elemelerde ter döken 52 Avrupa ülkesi farklı 6 torbadan grupları oluşturdu., kura çekimine 4. torbadan katılabildi. Türkiye'nin mücadele ettiği I Grubu'nda 1. torbadan Hırvatistan, 2. torbadan İzlanda, 3. torbadan Ukrayna geldi. 5. torbadan Finlandiya'nın yer aldığı I Grubu'na 6. torbadan gelen takım yoktu. Sonrasında Kosova'nın bağımsızlığını ilan edip, FIFA'nın ve UEFA'nın onayı ile elemelere dahil edilmesi sonrasında 5'li olan grup, 6 takımlı haline geldi. Kosova gibi sonradan organizasyona dahil olan Gibraltar ise H Grubu'na katıldı. Kosova'nın bizim grubumuzda yer almasının önemli nedenlerinden biri ise güvenlik gerekçeleriydi. Bosna Hersek ve Sırbistan ile rakip olmaması amaçlanan Kosova için I Grubu en ideal olanıydı.Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyona katılabilmek için 9 farklı grupta pozisyon elde edebilmek önemli. Gruplarını lider olarak bitirecek takımlar, Dünya Kupası Finalleri'ne doğrudan gitmeye hak kazanacak. 9 grupta ikinci olanlar ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. 9 ülke arasında en son sırada yer alan, bir başka deyişle 'en kötü ikinci' otomatiktan organizasyona veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı kazanacak. (İkinci takımların belirlenmesinde unsurlar şu şekilde sıralanacak: 1- Puanı daha fazla olan, 2- Gol averajı daha iyi olan, 3- Daha fazla gol atan...)Kura çekimi sonrası 8 takım, iki ayaklı Play-Off maçları oynayacak. İlk maçlar 9-11 Kasım'da, ikinci maçlar 12-14 Kasım'da iç ve dış sahada oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran 4 takım daha gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile birlikte 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Fikstürü... 2018 elemeleri fikstürü... A Milli Takım'ın fikstürü nasıl? Türkiye-Finlandiya maçı sonrası Ay-Yıldızlılar'ı grupta zorlu maçlar bekliyor. Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda, Finlandiya ve Kosova ile birer kez oynayan milliler, bu maçların rövanşlarına çıkacak. İşte millilerin fikstürü..2018 Dünya Kupası fikstürü hayli zorlu olan A Milli Takım, 10 maçın 5'ini tamamladı. Fikstüründe zorlu maçlar kadar iç sahadaki Kosova ve Finlandiya gibi kolay maçları da oynayan Fatih Terim ve öğrencileri için bundan sonraki her maç final. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'nda yer alan Türkiye, rakiplerini saf dışı bırakarak 2018 Rusya'ya gitmeyi planlıyor. Türkiye grubuna deplasmandaki Hırvatistan beraberliği ile başlamış, sonrasında iç sahada Ukrayna ile berabere (2-2) kalmıştı. İlk iki maçtaki beraberlikler sonrası İzlanda ile deplasmanında eli boş kalan milliler, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıymıştı. Ay-Yıldızlılar, gruptaki 4. maçında ise Kosova'yı Antalya'da 2-0'lık skorla devirmişti.A Milliler'ın dünya kupası elemeleri grup fikstürü şu şekilde:11.06.2017 19:00FİNLANDİYA-UKRAYNAKOSOVA-TÜRKİYEİZLANDA-HIRVATİSTAN02.09.2017 19:00FİNLANDİYA-İZLANDAHIRVATİSTAN-KOSOVAUKRAYNA-TÜRKİYE05.09.2017 21:45KOSOVA-FİNLANDİYAİZLANDA-UKRAYNATÜRKİYE-HIRVATİSTAN06.10.2017 21:45KOSOVA-UKRAYNAHIRVATİSTAN-FİNLANDİYATÜRKİYE-İZLANDA09.10.2017 21:45İZLANDA-KOSOVAFİNLANDİYA-TÜRKİYEUKRAYNA-HIRVATİSTAN