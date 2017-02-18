Tv 8.5 nasıl izlenir? Uydu ayarları(Digiturk, Dsmart, Tivibu hangi kanal)

TV 8,5'in frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12346
Symbol Oranı: 9.600
FEC: 3/4
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Tv 8.5 frekans ayarları
TV 8,5 HD spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12346 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '9600' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.
TV 8,5 Digitürk ve D Smart hangi kanalda?
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Milli maçlar ve NBA TV 8.5'TA
TV 8.5 frekans ayarının yanı sıra bu kanalda hangi programların olacağı merak konusu. Dediğimiz gibi 7/24 spor yayını yapacak bu kanal sporseverleri ekrana kitleyecek. Öncelikle 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın maçları artık TV 8.5'te yayınlanacak. Öte yandan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) maçlarının
Yayın haklarını da tekrar alan Acun Ilıcalı, bu nefes kesen müsabakaları da TV 8.5'ta izleyicilerle buluşturacak. İlerleyen günlerde Ilıcalı'nın yeni kanalına yeni programlar eklenecek ve spor izleyicileri için dikkat çekici bir kanal olacak.
Kanaldan yapılan açıklamaya göre, Bay Tahmin yeni sezon yayınları TV8,5’ta olacak.
'Bay Tahmin yeni sezonuna başlıyor. Yeni sezonda TV8,5 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Bay Tahmin, yine izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Türkiye’nin yeni spor kanalı TV8,5 yeni sezonda Bay Tahmin’i de sporseverlerin evine getirecek. Fikret Engin ve Murat Özarı’nın birlikte sundukları Bay Tahmin, Cuma ve Cumartesi akşamları 23.30’da izleyenleri ile buluşacak.'
Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;
"TV 8,5'da sadece spor olmayacak" diyen Acun Ilıcalı, "Onun dışında eğlence ağırlıklı olacak. Tartışma ve spor programına sıcak bakmıyorum hala. Çünkü sporun olması gerektiği gibi değerlendirildiğini düşünmüyorum. Gerilim ve teröre varacak kadar bir algısı var, bunun bir parçası olmak istemiyorum. O yüzden sporla ilgili bir tartışma programı yapmayacağım" dedi.
Yeni kanalı TV 8,5'la ilgili sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "TV8.5 için İngiltere Fa Cup'ı aldık. NBA yayın hakkını aldık. Milli takımımız dışındaki milli maçları da aldık. Şimdi de boksta çok önemli bir yatırım yapıyoruz. Çok önemli boks geceleri hazırlıyoruz. Boks sporu ile ilgili de önemli hamlelerimiz var" diye konuştu.