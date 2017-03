(ÖZET) Türkiye-Moldova maç sonucu: 3-1 Finlandiya'yı Dünya Kupası Elemeleri'nde 2-0 yenen A Milli Takımımız bu kez hazırlık maçında Moldova ile karşılaştı. Fatih Terim'in genç futbolculara şans verdiği mücadeleyi Millilerimiz 3-1'le geçti.

TÜRKİYE - MOLDOVA 11'LER

Yakup Çınar

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde Finlandiya’yı, Antalya Arena’da oynanan maçta 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız, Haziran ayında oynayacağı kritik Kosova deplasmanı öncesi bu akşam Moldova ile özel maçta karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in genç futbolculara şans verdiği mücadeleyi Millilerimiz, rakibini Emre Mor, Ahmet Yılmaz Çalık ve Cengiz Ünder'in golleriyle 3-1 yendi. Moldova'nın golü son dakikada Radu Ginsari'den geldi.Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'da ilklerin gecesi yaşandı. Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder milli formayla ilk gollerini attı. Harun Tekin, Güray Vural, Serdar Gürler, Deniz Türüç ise Moldova karşısında maça çıkarak ilk kez A Milli Takım formasını terletmiş oldular.Milliler maça büyük bir destekle başladı. Eskişehir'de oynanan mücadeleye futbolseverler büyük ilgi gösterdi.Mücadelenin ilk 10 dakikasında topa hakim olan taraf Millilerimiz olarak gözüktü ancak gol pozisyonuna girmekte her iki ekip de zorluk yaşadı. 5. dakikada A Milliler Oğuzhan Özyakup ile tehlikeli bir atak oluşturdu ancak top ayağına oturmayınca şut auta çıktı.Mücadelenin 14. dakikasında kaptankendi yarı sahasından kaptığı topla Milliler'i atağa kaldırdı ve 20 metre top sürdü. Özyakup,'da futbol yaşamını sürdüren Emre Mor'a pasını verdi ve topla buluşan genç yıldız Moldova kalecisini çalımlayarak topu boş kaleye bıraktı.'un bu golü aynı zamandakariyerindeki ilk golü oldu.'da fazla forma şansı bulamayan ancak geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen, maçın başından itibaren gösterdiği performans ve kıvrak hareketleri ile yine izleyenleri mest etti. Moldova savunması genç oyuncumuzu durdurmak içn sık sık faul yapmak zorunda kaldı.A Milli Takım ilk maçını oynadığı Eskişehir'de Moldova önünde dakikalar 24'ü gösterdiğinde skoru 2-0 yaptı. 8. kez milli formayı terleten Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık, kornerden gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve ilk golünü kaydetti.Mücadelenin ilk yarısında şüphesiz en dikkat çeken isim Milli Takımımız'dan. Oynadığı her maç üstüne katan Emre, yine hırsı ile ilk yarının başarılı isimlerinden biri oldu. Milliler adına bir diğer başarılı isim Emre Çolak oldu.'dan ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan, arkadaşlarına yaptığı servislerle dikkat çekti. Karşılaşmanın 39. dakikasında serbest atıştan gole çok yaklaşan Emre, Moldova kalecisi Pascengo'ya takıldı.Rakipise Milli Takımımız'a karşı hiçbir varlık gösteremezken ilk yarıda başka pozisyon olmadı ve 2-0 ile sona erdi.Mücadelenin 2. yarısı Milli Takımımız'ın santrası ile başladı.değişiklikle 2. yarıya başlamayı tercih etti ve kaleciyerine Bursasporlu Harun Tekin oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle Harun da A Milli Takım formasını ilk kez giymiş oldu.Mücadelenin 52. dakikasında Başakşehirli genç futbolcuceza sahası dışından sert ve güzel vuruşu ile Moldova kalecisini avlamayı başardı. Genç futbolcunun bu golü kenarda heyecanla mücadeleyi takip eden Fatih Terim'i de bir hayli sevindirdi.Maçın 65. dakikasında tribünlerde skorun da vermiş olduğu rahatlıkla bayrak vebandosunun şovu vardı. Terim bu dakikalarda bir değişikliğe daha gitti ve ilk golün asistini yapan Oğuzhan'ın yerineoyuna dahil oldu.'ın çıkması ile kaptanlık pazubandı Şener Özbayraklı'ya geçti. Deniz bu değişiklikle birlikte ilk kez milli oldu. Maçın 69. dakikasında maçın başarılı isimlerinden biri olanda kenara geldi ve yerini'a bıraktı.75. dakikada bu kez de Enes Ünal'ın yerine giren Serdar Gürler, A Milli Takım formasıyla ilk kez tanışmış oldu. Gençlerbirliği'nde gösterdiği başarılı performansla Terim'in dikkatini çeken 25 yaşındaki oyuncu ilk A Milli Takım formasını böylece Moldova karşısında giymiş oldu.Karşılaşmanın 82. dakikasında mükemmel bir gole imza atan Cengiz Ünder yerini Cenk Tosun'a bırakırken, maçın başarılı isimlerinden Emre Mor da yerini Yunus Mallı'ya bıraktı. Oyuncu değişikliklerini ardından Moldova maçötaki en net pozisyonlarından birini yakaladı ancak ceza sahası içerisinden vurulan şutu Harun Tekin güzel bir kurtarışla engelledi.Son dakikada yedik90+2. dakikada sol kanattan uzun topla atağa çıkan Moldova'da topla buluşan Radu Ginsari, Şener Özbayraklı'dan topu kurtarıp düzgün bir vuruşla topu ağla gönderdi.Maçta başka gol pozisyonu olmayınca mücadele 3-1'lik skorla Milli Takımımız'ın üstünlüğü ile sona erdi.33' Cojocari, 39' Radu, 62' Okay YokuşluOnur, Şener, Çağlar, Ahmet Çalık, Güray, Okay, Oğuzhan, Emre Çolak, Emre Mor, Cengiz Ünder, Enes Ünal: Harun Tekin, İsmail Köybaşı, Serdar Gürler, Selçuk İnan, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal, Yunus Mallı, Deniz türüç, Kaan AyhanPascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihailov, Bugaiov, RacuNamasco, Koselev, Potirniche, Posmac, Antoniuc, İvanov, SidorencoKarşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce A Milli Futbol Takımı kafilesi konakladığı Tasigo Otel'den polisin geniş güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'a geldi. Aynı saatlerde Moldova Milli Takımı da Anemon Otel'den polis eskortu ve geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma getirildi. Maçın oynandığı Eskişehir Yeni Stadyum çevresinde ve içerisinde önlem alınırken, taraftarlar tek tek aranarak içeriye alındı.Karşılaşmaya Eskişehirsporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçın biletleri haftalar önce tükendi. Karşılaşmayı kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izledi. Eskişehir'in 33 bin kişilik yeni stadyumundaki tribünleri dolduran taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar büyük bir Türk Bayrağı açtı.Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim kadroda genç futbolculara forma şansı verirken takım kaptanı Arda Turan'a kadroda yer vermedi. Turan'ın sağ kasığındaki problem nedeniyle takımda yer almadığı belirtildi. Terim, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Mehmet Topal, Cenk Tosun ve Olcan Şahan gibi futbolcuları yedek olarak kadroya aldı.A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Milli takım 6 galibiyet aldı 2 maç ise berabere tamamlandı. Moldova'ya 18 gol atan milliler, kalelerinde sadece 2 gol gördü.